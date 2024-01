Anche Via dell’Amicizia tra le nowhere land ischitane! | #4WD

Molti ricordi della mia fanciullezza sono legati a Nando “Capa ‘e Fierro” Esposito. Mio padre era accomunato alla Sua famiglia da sentimenti d’amicizia e stima d’altri tempi e, pertanto, sono state tante le occasioni in cui ho avuto modo di vivere appieno l’unicità di un personaggio dalla storia di vita ricca e appassionante, ma soprattutto fortemente legata al mare, Sua croce e delizia al tempo stesso; senza per questo dimenticare che con suo figlio Claudio abbiamo vissuto insieme i tre anni di scuola media.

Sono stato molto felice che uno dei sogni di Nando si sia concretizzato! La scuola dell’infanzia da poco aperta in uno degli immobili di Sua proprietà donati al Comune di Ischia è senza dubbio il segno imperituro di una generosità sempre più difficile da riscontrare ai giorni nostri. Sono meno lieto, invece, del fatto che ancora una volta l’amministrazione comunale di Enzo Ferrandino abbia gestito l’apertura e le attività quotidiane legate a questa struttura con quel pressappochismo, quella superficialità e quell’improvvisazione “alla vienetenne” che è solita profondere in tutto quel che fa.

L’apertura ufficiale della scuola materna di Nando coincide alla perfezione con l’inclusione di Via dell’Amicizia nella terra di nessuno a cui tutte le strade del nostro Comune appartengono nel corso degli orari d’entrata ed uscita dai plessi scolastici ivi ubicati. La strada è diventata, com’è noto, a senso unico, ma questo non basta ad evitarne l’assoluto ingolfamento con le auto dei genitori che vengono ad accompagnare e a riprendere i loro piccini. E come se non bastasse, un viale privato della zona è stato utilizzato a più riprese come parcheggio auto del personale della scuola, che una volta redarguito da qualche residente avrebbe rivendicato di aver ricevuto disposizioni proprio dal sindaco di parcheggiare lì. Una versione, quest’ultima, a cui onestamente non credo, perché significherebbe che il nostro primo cittadino necessita di un TSO e so per certo che non è ancora a tal punto.

Domanda: secondo Voi, farà prima l’amministrazione Ferrandino a trovare una soluzione per Via dell’Amicizia e, perché no, anche per le altre strade oltremodo incasinate ad orario di scuola, o i residenti di tali strade se ne faranno una ragione e impareranno a “rassegnarmi a vivere” (cit. Michele Zarrillo) nel casino assoluto causato dai soliti incapaci di Via Iasolino?