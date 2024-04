Anche Serrara Fontana aggiorna il Piano di Protezione Civile. Adempimento previsto dalla ordinanza di Legnini

Anche il Comune di Serrara Fontana deve procedere all’aggiornamento del Piano di protezione civile, come stabilito dalla ordinanza n. 18 del 27.02.2024 del Commissario Delegato per l’Emergenza Frane sull’isola d’Ischia Giovanni Legnini.

Nella determina che affida il servizio di redazione dell’aggiornamento, il rup, il responsabile del IV Settore Tecnico e Manutentivo arch. Alessandro Vacca ricorda che il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile era stato approvato dalla Giunta nel 2017, «con l’obbiettivo di individuare le attività di coordinamento e le procedure di intervento necessarie per fronteggiare eventi calamitosi attesi sul territorio, nonché, fronteggiare e gestire, le emergenze che possono verificarsi al fine di fornire una risposta adeguata, tempestiva ed efficace».

Per la verità un minimo aggiornamento era già stato apportato a luglio scorso, in quanto «alcuni responsabili individuati nel 2017 risultano in pensione e/o per diverso motivo non possono più ricoprire l’incarico affidatogli», ma la modifica riguardava solo gli incaricati delle funzioni di supporto.

Dal 26 novembre 2022 bisogna però confrontarsi con mutate situazioni di emergenza, tanto che Vacca ricorda che sin da subito il Comune «è in continuo contatto con la struttura commissariale, con incontri e confronti, in cui è emersa l’esigenza di predisporre un aggiornamento del piano comunale di protezione civile anche alla luce degli eventi accaduti e redigere un Piano di Protezione civile intercomunale, stante comunque l’unicità del territorio isolano».

L’ordinanza di Legnini ha ufficializzato tale esigenza, prevedendo anche un contributo massimo di 10.000 euro ai Comuni isolani per far fronte alle spese sostenute per gli aggiornamenti.

Vacca a questo punto ricorda che «l’Ufficio tecnico comunale composto da un numero esiguo di personale a fronte della notevole mole di lavoro di ufficio, non dispone di personale con esperienza nel settore della redazione dei piani di protezione civile». Di qui la necessità di affidare il servizio a professionista esterno «in possesso di elevata qualificazione in tema di redazione di piani di protezione civile».

Il rup ha proceduto con affidamento diretto sulla piattaforma Asmecomm sull’importo a base d’asta di 7.881,46 euro oltre Iva e Cassa. La contrattazione si è svolta con il geologo Francesco Cuccurullo di Pagani in provincia di Salerno, che ha offerto 7.723,83 euro netti.

Vacca ha dunque formalizzato l’affidamento per la spesa complessiva di 9.799,99 euro, «senza ulteriori indugi, al fine di consentire una celere esecuzione del servizio in ottemperanza alla ordinanza 18 del 27.02.2024 del Commissario Delegato».