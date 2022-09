Anche Patrizia Rossetti ha detto stop! | #4WD

E sempre con grave ma incolpevole ritardo, come già avvenuto per Chiara Conti, vengo a conoscenza solo oggi del meritato riposo professionale conquistato da un’altra persona che, modestamente, ritengo amica e che stimo da sempre.

Patrizia Rossetti, per lunghi anni docente, poi dirigente scolastico del Circolo Didattico Ischia 2, priva oggi con il suo pensionamento la scuola ischitana di una guida illuminante, ma soprattutto di una persona coerente, competente e pronta a riscuotere e parimenti elargire rispetto a tutti, a patto di un’incondizionata osservanza delle regole, in parte ereditata anche da una rigorosa condotta familiare e dall’esempio paterno di cui è sempre stata orgogliosa.

Al solito, le persone sicure di loro stesse e della propria professionalità, quelle che sostengono a giusta ragione che la falsa modestia è propria della mediocrità e del pressappochismo e serve solo a mascherare l’inadeguatezza, in molti casi non riscuotono le simpatie e il consenso dei loro interlocutori. Ma se, come detto di recente dall’allenatore bianconero Allegri, “basta fare i simpatici, perché simpatico nel calcio è solo chi perde”, di certo Patrizia ha anticipato di gran lunga questa teoria, perché i risultati ottenuti sia sul piano professionale (con plessi scolastici di sua competenza letteralmente rivoltati come calzini) sia su quello relazionale che conta sono lo specchio fedele di una carriera, la sua, di assoluto successo.

Ho sempre ammirato Patrizia per la sua dedizione quasi stacanovista al ruolo ricoperto. Un’ammirazione aumentata esponenzialmente quando, per cause di forza maggiore, l’altra metà della sua vita l’ha costretta agli “straordinari” anche a casa, in una sofferenza continua e fino alla fine che sfido chiunque a sopportare senza togliere un solo attimo e un solo briciolo di tempo e risorse al proprio lavoro.

Cara Patrizia, sono certo che perdonerai questo editoriale un po’ tardivo, Ti auguro il meglio e spero di poterTi incontrare presto per salutarci con quel consueto affetto che ci accompagna ormai da diversi lustri.