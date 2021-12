Anche Manuel! E poi? |#4DW

Da quando i miei figli erano piccoli, ai loro occhi sono sempre apparso come una sorta di invincibile, uno di quelli che non hanno paura di nulla. A questo proposito, nei loro tre anni e mezzo di differenza, da piccoli a volte mi chiedevano: “Papà, ma tu non hai paura proprio di nulla?” e la mia risposta è sempre stata: “Neppure di morire. Solo di una cosa: che succeda qualcosa di brutto a voi due“.

Quando accadono disgrazie come quella di Manuel Calise, per giunta a un quasi diciottenne grande amico di tuo figlio, che è transitato giorno e notte in casa tua, spesso e volentieri, con un garbo e un’educazione a dir poco sorprendenti per uno della sua età, il vortice di dolore, tristezza e pensieri che ti assale è inarrestabile. E come se non bastasse, il compito di comunicarlo a Simone, grazie al quale lo hai conosciuto e ospitato spessissimo apprezzandone l’innata bellezza, la silente ironia e il sorriso stampato in volto, è ingrato e doloroso per quanto dovuto.

Gli anni passano veloci e quando, come me, sei a pochi giorni dal compierne cinquantacinque, ti accorgi di essere sempre un po’ più vulnerabile di ieri. E sebbene il tuo innato ottimismo e la gioia di vivere ti aiutino a provare ad affrontare tutto con la forza giusta, ci sono occasioni in cui ti rendi conto che neppure la capacità di rimetterti totalmente in discussione, quella propria delle “grandi occasioni”, basta a sostenerti dinanzi a tragedie che, da un momento all’altro, ti fanno sprofondare nell’impotenza e nell’incredulità più profonde.

Manuel resterà inquilino privilegiato del mio cuore straziato di genitore che, per quanto “collega”, neppure immagina cosa possano provare, in un momento del genere, mamma Grazia e papà Fabrizio. Ma intanto… perché un’altra vita spezzata lungo le strade di Ischia? E quante ancora? Quanti altri lenzuoli bianchi con scritte verde acqua (il colore preferito di Manuel) dovranno esporre i nostri ragazzi per ricordare un loro amico fraterno andato via sul più bello? Quanti altri altarini a bordo carreggiata dinanzi ai quali farti il segno della croce o recitare un malinconico “eterno riposo” per non dimenticare?

Purtroppo, ancora una volta, il tempo farà sì che il dolore e i buoni propositi di circostanza facciano spazio alla routine e all’indifferenza. E questa, fino a prova contraria, sarà la colpa più grande di tutta la nostra comunità isolana, il modo peggiore per calpestare la memoria di Manuel, di Francesco e dei tanti che li hanno preceduti.