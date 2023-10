Anche l’isola alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

Il Comune di Lacco Ameno, insieme a quelli di Forio, Casamicciola, Ischia, Serrara Fontana, Procida e l’Area Marina Protetta Regno di Nettuno, parteciperà alla XXV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico in programma a Paestum dal 2 al 5 novembre su invito della società organizzatrice.

Nella delibera che dà il via libera all’iniziativa la Giunta sottolinea gli aspetti fondanti della decisione, ricordando che il Comune «è solito promuovere iniziative ed interventi finalizzati alla valorizzazione e promozione turistica del proprio patrimonio archeologico ed in particolare delle collezioni custodite presso il prestigioso museo civico archeologico di Pithecusae in Villa Arbusto».

Un patrimonio archeologico da valorizzare e trasformare in implementazione dell’offerta turistica.

La società “Leader” ha proposto agli Enti isolani la partecipazione «mediante allestimento ed organizzazione di un unico stand e di un’unica area espositiva per la promozione del patrimonio archeologico delle isole di Ischia e Procida per un costo di euro 1.000 oltre Iva per ciascun Ente» e dunque per un totale di 6.000 euro.

Un’offerta che prevede: spazio allestito nel salone espositivo; allestimenti personalizzati delle pareti dello stand; workshop con i buyer esteri e nazionali sabato 4 novembre ore 10-18; presentazione della destinazione nella sezione Aarcheoincoming giovedì 2 e domenica 5 novembre. Oltre che l’inserimento nel programma della Borsa (catalogo ufficiale, dépliant programma, sito web).

La Giunta evidenzia quindi che «la Borsa mediterranea del Turismo archeologico rappresenta uno dei più importanti appuntamenti in materia di turismo archeologico, sia in ambito nazionale che internazionale».

Lacco Ameno ha quindi concordato con gli altri Comuni e l’Amp la partecipazione in forma congiunta con la realizzazione di un unico stand in rappresentanza del territorio delle isole di Ischia e Procida.

La delibera di approvazione demanda al responsabile dell’Ufficio Turismo e Cultura tutti gli adempimenti.