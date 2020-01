Anche l’AGAI contro la riforma Bonafede. In piazza a Roma con i penalisti italiani

L’A.G.A.I. – Associazione Giovani Avvocati Ischia esprime la propria contrarietà alla riforma sulla sospensione della prescrizione c.d. “Riforma Bonafede” (Legge n. 3 del 2019). Al riguardo, l’A.G.A.I. parteciperà, unitamente all’Associazione Forense dell’Isola d’Ischia, alla manifestazione di Roma indetta dalla Unione delle Camere Penali italiane per il prossimo 28 gennaio 2020 innanzi alla Camera dei deputati.

La prescrizione è una “garanzia” strettamente connessa ai principi costituzionali sulla presunzione di innocenza nonché sull’inviolabilità del diritto di difesa. In un sistema penale come quello italiano caratterizzato da lungaggini e ” carenze” in ogni ufficio giudiziari, la prescrizione costituisce un presupposto essenziale affinché sia assicurata la speditezza del processo e garantisce, altresì, il principio secondo il quale ogni cittadino non debba rimanere in balia della giustizia penale, sia nella veste di imputato che in quella di persona offesa del reato, fino a quando lo Stato avrà modo di definire la sua posizione processuale.

I processi penali, alla luce della “riforma Bonafede 11, potrebbero costringere cittadini innocenti a rimanere imputati per tempi indefini· e potenzialmente in eterno determinando, di contro, l’inflizione delle più gravi sanzioni previste dal nostro ordinamento ad enorme distanza di tempo dalla commissione del reato, con buona pace di qualsiasi utilità della pena sia delle esigenze di “difesa sociale” tanto conclamate negli ultimi anni.

L’A.G.A.I., pertanto, si auspica un deciso cambio di rotta anche attraverso maggiori investimenti nel settore giustizia.