Gianni Vuoso | Il Museo Etnografico del Mare dell’isola d’Ischia parteciperà, venerdì prossimo, 18 novembre, ad una importante giornata di studio per valorizzare quella cultura del mare che in Campania rappresenta un tesoro inestimabile e una testimonianza preziosa dell’identità, dei valori e delle conoscenze di una regione con centinaia di chilometri di coste, una tradizione marittima millenaria e un patrimonio unico al mondo.

L’incontro, che si terrà a Procida presso la sala consiliare del Comune che patrocina l’iniziativa insieme all’ International Council of Museums- Italila, è stata promossa dalla Regione Campania – UOD Valorizzazione Musei e Biblioteche, ideata e realizzata da Mediateur, con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali. Fra gli scopi dell’iniziativa quello di accendere i riflettori sui tesori storico-archeologici, le tradizioni marittime, le abilità tecnico-scientifiche e le capacità produttive e commerciali di chi in questo territorio ha vissuto e vive “di mare”.

Il programma della giornata prevede due sessioni di lavoro.

La prima, è dedicata ai musei, alle biblioteche e agli enti di ricerca impegnati nella salvaguardia della cultura marinara e marittima della regione, che racconteranno il quotidiano lavoro di recupero, conservazione e divulgazione della memoria storica, delle tradizioni e dei racconti di mare delle numerose comunità che in Campania vivono affacciate sul Mediterraneo.

L’isola d’Ischia sarà rappresentata dalla Presidente dell’Associazione del Museo, Odette del Dotto, che relazionerà sul tema: “Il Museo Etnografico del Mare dell’isola d’Ischia, come riscatto culturale delle nostre radici”.

Nella seconda parte della giornata, , si parlerà delle opportunità offerte dalle reti culturali e dai progetti di cooperazione che aiutano a rafforzare competenze, capacità organizzative e finanziarie di chi sceglie di farne parte, soprattutto in considerazione del particolare momento storico che stiamo vivendo e delle sfide del nascente Sistema museale nazionale.

Sarà un’intensa giornata che vedrà succedersi esponenti della Regione Campania, del Ministero della Cultura, dell’Associazione dei Musei Marittimi del Mediterraneo Rappresentanti dei musei di Procida, di Torre del Greco, del Museo del Corallo, dell’Università Parthenope, Centri Studi, Lega Navale.

“Ischia coglierà questa preziosa occasione per entrare a far parte- dice la Presidente Del Dotto- di una Rete del Mare che mette insieme tante realtà istituzionali, private e pubbliche e il nostro Museo sarà valorizzato in un sistema museale che seguirà l’esempio già realizzato con successo in Liguria”.

Insomma, come dire, il Museo del Mare di Ischia comincia a crescere e la sua identità si proietta verso il futuro.