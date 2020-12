ANCHE I ROCCHI PIANGONO. Demolizione e acquisizione per l’abuso dei nonni di De Luise

Ida Trofa | “32 marzo 2008“ è un film pseudo politico ad episodi del 2020 diretto ed interpretato dai politici di Lacco Ameno, dagli uffici e dai vari organismi coinvolti, con alterne vicende nel comune del Fungo. Un film girato sulle fortune, o le sfortune, scelga il lettore, del “Palazzo Ciannelli“. E, scoprendo bene il canovaccio degli atti che si dipanano intorno alla vicenda, pare quasi liberamente ispirato al Film di Luciano De Crescenzo, ispirato al suo libro “Oi dialogoi“. Il film è diviso in tre episodi: “Ypocrites“, “La gialla farfalla“ e “I penultimi fuochi“. Più meno gli stessi episodi lacchesi. Quel film simbolo si chiamava “32 dicembre”, da noi 31 marzo.

Dopo le prime due puntate del sequel, arriva il “penultimo atto”, regista d’eccezione Alessandro Dellegrottaglie.

L’architetto a capo IV settore urbanistica ed edilizia privata che si occupa tra l’altro di Servizio Urbanistica-Servizio di Manutenzione sul Territorio- Sisma Coordinatore Ricostruzione- Servizio Condono Edilizio- Servizio Edilizia Privata – Sicurezza sul Lavoro ha vergato al prot.n. 0011785/U del 20/11/2020 l’ultima ordinanza sul caso del Palazzo Ciannelli di Lacco Ameno in Via C. Colombo ed in relazione opere edilizie in ditta coniugi Rocchi Renzo – Calise Antonietta. Si tratta, addirittura, di un’ordinanza di demolizione.

Ironia a parte per il famoso caso dei nonni e parenti del neo eletto consigliere di maggioranza, il famoso caso della Sentenza al TAR che scopre e svela gli abusi e le omissioni del comune, della Regione e della Soprintendenza in materia di abusivismo edilizio e speculazioni.

I due enti e , soprattutto, il Comune sono finiti davanti alla Corte dei Conti per l’ipotesi di danno erariale per il mancato abbattimento di manufatti illegali nel Palazzo di fine ‘700 dove risiedette anche Garibaldi e la Soprintendenza. Pensate un po’.

Il Tar Campania ha ora accolto il ricorso di Caterina Maria Ciannelli, la signora italo – americana proprietaria di gran parte dell’immobile, dove gestisce una casa vacanze. Come ricorderanno i nostri lettori, Ciannelli chiedeva che i magistrati nominassero un commissario ad acta che desse esecuzione ad una precedente sentenza del Tar a lei favorevole, risalente al 2019 al culmine di una battaglia giudiziaria lunga trent’anni e, a fronte dell’immobilismo delle istituzioni deputate a reprimere gli abusi edilizi realizzati dai due condomini proprietari, dai molti agganci politici. I giudici sono andati oltre ed hanno trasmesso gli atti alla Procura contabile.

Relativamente al Comune isolano, il TAR ha rilevato che lo stesso “continua ad invocare la sua condizione di ente dissestato per deresponsabilizzarsi, in contrasto con quanto espressamente statuito dalla sentenza numero 1976 del 2019. Va nuovamente rilevato e stigmatizzato che il Comune non solo non ha intrapreso alcuna iniziativa per riscuotere la sanzione pecuniaria (20.000€) ma nemmeno si è attivato per dare riscontro alla richiesta di accertamento di ulteriori opere abusive, le quali erano state puntualmente indicate nella diffida. Questa ultima è una attività che rientra tra i compiti istituzionali del comune e non richiede certo la necessità di risorse finanziarie aggiuntive”.

Ora l’architetto Dellegrottaglie ha emesso ora l’ Ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi. Incredibile… o forse no.

Leggendo l’humus dell’Ordinanza si nota l’immobilismo del comune per anni. C’è voluto il TAR per lasciarlo emergere.

Siamo davanti alla necessità di mettere ordine, ora, dopo le sentenze e le batoste giudiziarie anche gli uffici tecnici comunali. Meglio detto come “tentativo di pararsi il culo“.

Eravamo rimasti al 32 dicembre, da oggi bisognerà segnarsi anche il 32 marzo.

L’ordinanza e la relazione tecnica del “32 marzo 2018”

Il responsabile Dellegrottaglie scrive rilevando una serie di abusi e la relazione tecnica del “32“ marzo. Ma leggiamo insieme i passaggi cruciali del dispositivo.

“Premesso che l’immobile in oggetto di proprietà dei coniugi Rocchi Renzo, Calise Antonietta è già oggetto delle seguenti ordinanze di demolizione e ripristino stato dei luoghi: n. 2 del 29 marzo 2016 emessa per aver realizzato senza titolo edilizio, il balcone lato est, portico,tettoia, scala in c.a., locale sottoscala e pensilina in plastica e legno sull’immobile a due piani posto sul lato sud-est del vecchio edificio denominato ” Palazzo Ciannelli”; n. 8 del 28 luglio 2020 emessa per aver realizzato senza titolo edilizio un prolungamento della superficie di circa 5,00 mq del terrazzino d’ingresso. vista la relazione tecnica di quest’Ufficio prot. n° 4151 del 32.03.2018 da cui si rileva che al piano primo risultano privi di titolo abilitativo diverse opere [omissis… ndr]. Inoltre sono presenti le seguenti opere prive di titolo: aumento di superficie utile determinata dalla demolizione della scala interna, autorizzata con decreto sindacale di autorizzazione paesaggistica n.47 del 11.09.1990 e successivamente annullata con D.M. per BB.AA. del 19.01.1991;diversa distribuzione interna e dei prospetti con modifiche anche strutturali“.

No al condono

Fondamentale nell’ordinanza di demolizione Dellegrottaglie è il diniego all’istanza di condono. Ecco quanto scrive l’architetto: “Vista la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di condono edilizio – art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. e ii.. Definizione istanza di Condono Edilizio prot. 3075/85 dell’1.04.1986. prot. 8696 del 25.07.2019; Visto il Verbale di Conferenza dei Servizi del 06.08.2019; Vista comunicazione di chiusura del procedimento con esito negativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. e ii.. relativa alla definizione dell’istanza di Condono Edilizio prot. 3075/85 dell’1.04.1986. Rilevato, che sopradescritte opere sono: prive di titolo abilitativo; soggette al regime di norme specifiche che subordinano il rilascio del titolo edilizio al parere di compatibilità con il vincolo paesaggistico; sono state realizzate su area ricadente in zona ” A ” del P.R.G. e ” R.U.A. ” del vigente ” P.T.P. dell’Isola di Ischia ” ove non sono consentite nuove costruzioni, né alterazioni del suolo“.

Demolite…ma c’è sempre la via del ricorso

Dellegrottaglie ordina ai coniugi Rochi di provvedere solidalmente a loro sua cura e spesa, nel termine perentorio di giorni 90 alla demolizione delle opere abusive ed il ripristino dell’originario stato dei luoghi e fatta salva d’adozione di ogni successivo provvedimento in caso di inottemperanza. L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irrogherà una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato 0 molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima” Avverso il provvedimento è ammesso, ovviamente, ricorso giurisdizionale nelle sedi e nei termini previsti dalla norma dal T.A.R. della Regione Campania al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Responsabile del procedimento è stata nominata l’Ing. Flavia Ramona Cesana Romano per i provvedimenti consequenziali. I materiali di risulta provenienti dalla demolizione dovranno essere conferiti presso discariche mediante utilizzo di veicoli autorizzati al trasporto con relativo documento di accompagnamento (F.I.R.).

Insomma il sequel prosegue. Siamo solo ai “penultimi fuochi“ …tanto per restare in tema.

Dopo i “penultimi fuochi“ la botta scura

A seguire il film “32 marzo” e i “penultimi fuochi“ arriva poi la cosiddetta “botta scura“. Attenzione non è il finale… quello ancora no.

Infatti c’è l’ordinanza n.02/2016 – Provvedimento di accertamento di inottemperanza ed acquisizione gratuita al patrimonio comunale (art. 31,comma 3, D.P.R. n. 380/2001) delle Opere edilizie in ditta coniugi Rocchi Renzo – Calise Antonietta è fondamentale il parere di Bruno Molinaro richiesto in tal senso dagli uffici comunali. Tutto per allungare i tempi, per tentare, magari di neutralizzare l’intervento disposto dal TAR con il commissario ad Acta.

Le ordinanze di demolizione, i ricorsi al TAR e l’inottemperanza. Anche a Lacco Ameno ora si applica la legge

Il responsabile delle Grottaglie scrive: “ Vista l’Ordinanza 02/2016 del 29.03.2016 prot. 4575 con cui il Responsabile dell’Area Tecnica a norma dell’art. 31 T.U.E. – D.P.R. 06.06.2001, n° 380 e ss. mm. ed ii., ha ingiunto ai coniugi Rocchi di “provvedere solidalmente a loro cura e spesa, nel termine perentorio di giorni 90, alla demolizione ed il ripristino dell’originario stato dei luoghi, delle seguenti opere: piano secondo; balcone lato est, portico, tettoia, scala in c.a., locale sottoscala e pensilina in plastica e legno, sul loro immobile a due piani posto sul lato sud-est del vecchio edificio denominato ” Palazzo Ciannelli “. Inoltre con l’Ordinanza 10/2018 (prot. 14869) il Responsabile dell’Area Tecnica ha ingiunto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 20.000. A tali provvedimenti succede il verbale di inosservanza di Ordinanza di Demolizione del Comando di Polizia Municipale prot. n. 145 e 3950 del 4.04.2017 con la quale veniva accertato che all’ordinanza di cui sopra non è stata data esecuzione. Poi la sequela di ricorsi al TAR per tentare di fermare l’iter con una serie di rigetti ed infine la batosta:la famigerata sentenza n.03813/2020 con cui il TAR ha respinto il ricorso registro generale n. 689 del 2016 pubblicata il 15.09.2020.

Che impone di dovere applicare anche a Lacco Ameno la norma di cui all’art. 31 comma 3° del D.P.R. 380/01, che così recita: se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

Il parere Molinaro: “si è materializzata l’acquisizione del bene al patrimonio comunale”

Il provvedimento visto il parere legale a firma dell’avvocato Bruno Molinaro acquisito con prot. 11664 del 18.11.2020 che in relazione alle superfici da acquisire chiarisce: “Verificato che l’ordinanza di demolizione n. 2/16 è rimasta inottemperata, non vi è dubbio che, nella specie, si sia anche materializzata l’acquisizione del bene e della relativa area di sedime al patrimonio comunale, non risultando accertati eventi interruttivi del termine assegnato (“facta principis”).

Trattandosi, poi, di sopraelevazione, l’acquisizione, secondo consolidata giurisprudenza, non si estende ovviamente anche al piano terra e alle relative “pertinenze urbanistiche”. Si è ritenuto, infatti, che “l’acquisizione gratuita della sopraelevazione abusiva di un fabbricato si estende esclusivamente alla parte del lastrico solare che rappresenta l’effettiva area di sedime dell’abuso e non incide, invece, sull’area materialmente e giuridicamente impegnata urbanisticamente dalla restante parte dell’edificio”.

Vista la visura catastale per soggetto esperita presso l’Agenzia dell’Entrate N.C.E.U. su portale S.1.S.T.E.R., nonché del relativo elaborato planimetrico, in cui si evince che i signori Rocchi Renzo e Calise Antonietta sono proprietari al 50% ciascuno del cespite in oggetto, su cui insiste la scala esterna oggetto dell’ordinanza di demolizione;

Acclarato, per quanto sopra riportato, che per l’acquisizione delle opere realizzate necessità procede all’accatastamento delle opere abusivamente realizzate (anche mediante frazionamento c/o scorporo delle attuali particelle) in quanto le procedure di acquisizione devono fare salve le opere non soggette di provvedimento repressivo“;

Così, dopo il parere, Dellegrottaglie accerta che l’Ordinanza a demolire 02/2016 del 29.03.2016 prot. 4575 emessa a carico dei Rocchi non è stata ottemperata nel termine dei 90 giorni dalla data di notifica della stessa avvenuta il 02.04.2016 ed ORDINA ai predetti, nella loro qualità di proprietari e committenti dei lavori abusivi di procedere:

1) Nel termine di giorni 30 dalla notifica, allo sgombero da persone e cose delle opere abusivamente realizzate, avvertendo che in caso contrario detto sgombero verrà eseguito a cura della Polizia Municipale nonché, ove occorra, con l’ausilio della forza pubblica e di operai specializzati con addebito di accesso, trasporto, deposito, nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo sostenute dall’Amministrazione Comunale, e senza ulteriore avviso e cioè in data ed ora che la stessa Polizia Municipale stabilità autonomamente secondo le priorità degli interventi;

2) Di procedere, nel termine di giorni 90, dalla notifica del provvedimento, all’accatastamento delle opere abusivamente realizzate, ovvero allo scorporo, per frazionamento, dalle particelle allibrate ed indicate quali oggetto dell’abuso e essere opportunamente documentato.

Di detta variazione catastale, nei termini fissati, deve essere notiziato lo scrivente Ufficio per poter procedere alla citata trascrizione.

Trascorso infruttuosamente il termine di cui sopra, il Comune di Lacco Ameno procederà alla trascrizione contestualmente, a posteriori, su istanza e spese di parte, il frazionamento per la re-immissione in possesso del trasgressore delle parti non requisibili (quali, ad esempio, le opere corrispondenti all’appartamento al primo piano) e la relativa trascrizione a favore dello stesso.

Si dichiara, così, l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio Comunale, ai sensi dell’art. 31, 3° comma del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., delle opere abusivamente realizzate e accertate alla data del sopralluogo per la verifica dell’inottemperanza nello stato di fatto in cui ora si trovano e dell’area di sedime, eseguite in Via Cristoforo Colombo n.60. Costituiscono parti integranti dell’ atto, ovviamente, il verbale di inosservanza di Ordinanza di Demolizione del Comando di Polizia Municipale prot. n. 145 c 3950 del 4.04.2017 con la quale veniva accertato che all’ordinanza di cui sopra non è stata data esecuzione; Visura delle particelle- Elaborato planimetrico dei subalterni;

Mappa catastale Responsabile del procedimento l’Ing. Flavia Ramona Cesana Romano per i provvedimenti consequenziali. Avverso il provvedimento, è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge.