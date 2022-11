Anche i ricchi licenziano! | #4WD

Cosa significa se colossi come Amazon, Meta (cioè Facebook & C.) e Twitter licenziano nelle loro recenti transizioni la media di diecimila persone a testa?

Se ci riflettiamo, ogni qualvolta si pensa alla cosiddetta new economy, le creature di Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ed Elon Musk rappresentano nell’immaginario collettivo il top della prosperità e del benessere, per loro e per le maestranze (intese sia come dipendenti che come fornitori) che hanno la fortuna di collaborarvi. I patrimoni personali di questi tre signori sono praticamente smisurati, parimenti i fatturati e gli utili delle loro realtà aziendali, cresciute in modo esponenziale nel giro di pochissimi anni e giungendo al punto, come nel caso di Amazon, di mettere in crisi un intero sistema commerciale fatto di milioni di negozi di vicinato.

Eppure, se anche mostri sacri del genere si trovano nella necessità di dover tagliare teste, vuol dire che il momento delicato cominciato con la pandemia e perdurante con le conseguenze di alcuni blocchi dell’import-export, della crisi energetica e della guerra tra Russia e Ucraina, si sta riverberando in modi e forme diverse anche nelle realtà aziendali più insospettabili. Oppure siamo autorizzati a pensare che quella dei tre colossi sia stata l’occasione giusta (chiamatela, se volete, scusa utile) per cavalcare la tigre e porre in essere, in virtù del momento, un ridimensionamento non diversamente giustificabile?

Resta un problema di fondo: se la vera prospettiva di Musk per quanto attiene Twitter è ancora tutta da scoprire, visto il netto declino che tale social ha patito negli ultimi anni a vantaggio di altre piattaforme meno elitarie e più ricche di contenuti, così come Tesla è un brand talmente di nicchia da non risentire più di tanto del contraccolpo mediatico derivante dai provvedimenti in questione, in che misura la società contemporanea e le sue fin troppo radicate abitudini potranno reagire allo strapotere di Amazon e Meta, pane quotidiano degli acquirenti compulsivi online e dei leoni da tastiera di tutto il mondo?