Ampliati gli orari di attivazione dal 26 giugno. Forio, arriva l’ennesima ordinanza per le Ztl

Il comandante della Polizia Municipale di Forio ing. Giovangiuseppe Iacono ha modificato ancora la disciplina delle Ztl, ampliandone l’orario di attivazione con decorrenza dal 26 giugno. Richiamando sempre in premessa le «nuove esigenze» e che «le precedenti esperienze hanno evidenziato gli aspetti che necessitavano di una appropriata miglioria».

Un “aggiustamento” con il procedere della stagione estiva. L’ultima ordinanza dispone: «Periodo dal 26.06.2025 e sino a nuovo ordine 1. ZTL 1: E’ vietata la sosta ed il transito veicolare, lungo Corso F.sco Regine ed area pertinenziale denominato “di Rosathea”: a) Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 17.30 alle ore 01.00 eventuali veicoli in sosta potranno essere rimossi a mezzo carro gru; b) Sabato.

Domenica e Festivi, dalle ore 10.30 alle ore 14.00 e dalle ore 17.30 alle ore 02.00 eventuali veicoli in sosta potranno essere rimossi a mezzo carro gru; Durante l’apertura del Corso è consentita la Sosta Regolamentata 30 min, lungo parte del lato destro del senso di marcia opportunamente segnalato, così come nell’area pertinenziale denominata “di Rosathea”.

a. E’ istituito il Divieto di transito 0-24 per mezzi con portata superiore 35 q in Via G. Mazzella dal bivio Nettuno in direzione C.so F.co Regine; b. E’ consentita la sosta in Piazza Maltese, negli appositi stalli delimitati da strisce di colore bianco; c. E’ istituito divieto di sosta 0-24 sul lato sinistro di C.so Regine, così come su entrambi i lati di via F. ed E. Di Lustro ed in tutta la Piazza Med. D’Oro. 2. ZTL 2: E’ vietata la sosta ed il transito veicolare, lungo Via Di Lustro, Piazza Medaglia D’Oro e via F. Di Lustro: a)

Tutti i giorni, dalle ore 10.30 alle ore 02.00 eventuali veicoli in sosta potranno essere rimossi a mezzo carro gru. 3. ZTL 3: E’ vietata la sosta ed il transito veicolare, in via Soccorso e Piazzale Giovanni Paolo II: a) Tutti i giorni, dalle ore 00.00 alle ore 07.00 e dalle ore 10.00 alle 24.00 eventuali veicoli in sosta potranno essere rimossi a mezzo carro gru;

4. E’ istituito per l’area ZTL1 della presente ordinanza, orario di carico e scarico merci nelle fasce orarie dei giorni feriali: 07-10.30 e 13-16, mentre per sabato, domenica e festivi 07-10.30 e 14-16 mentre per la ZTl 2, orario di carico e scarico merci nella fascia oraria: 07-10.30, al fine di consentire adeguata fruibilità delle aree di notevole interesse turistico; 5. E’ istituito il divieto di transito alle biciclette, monopattini, overboard e segway nelle ZTL in orario di interdizione del traffico».

Invariate le deroghe.