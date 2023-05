AMP Regno di Nettuno: arrivano due boe multiparametriche dall’istituto galvani di Giugliano

Nell’ambito della fattiva collaborazione della nostra AMP con l’ITS GALVANI di Giugliano in Campania per lo svolgimento di incontri di Educazione Ambientale con gli studenti e la realizzazione di un progetto sperimentale, i giovani studenti coinvolti hanno costruito due nuovi prototipi di boa multiparametrica in continuità con la precedente esperienza del 2021.

Le due boette verranno posizionate nelle acque del Regno di Nettuno il 19 maggio e, grazie al supporto dei soci della LNI, i ragazzi partecipanti affiancheranno l’imbarcazione della AMP per dirigersi verso il luogo in cui saranno posizionati i prototipi e nello specifico alla boa Z di delimitazione della Zona A della Secca della Catena e alla boa U di delimitazione della zona A della Secca delle Formiche di Vivara.

Successivamente al rientro in porto i ragazzi presenteranno il loro progetto presso la sala della Lega Navale dalle ore 12,30 circa. Saranno presenti all’evento anche 61 alunni delle elementari e 8 accompagnatori gemellati con l’istituto Galvani che assisteranno alle attività a bordo della motonave Calypso.