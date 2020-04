AMP, bando sotto Covid. Regno di Nettuno, è scontro a 7 per il posto da direttore

Gatano Di Meglio | Nonostante tutti gli errori, nonostante tutte le anomali e i trucchetti da “albo pretorio”, il bando per la nomina del direttore del Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno continua.

In quest’ottica, infatti, è stata nominata la “Commissione Esaminatrice” del concorso di selezione che prevede “procedura di selezione per titoli”.

E così, alla luce anche delle disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che sospende le procedure concorsuali tranne quelle che si possono svolgere in maniera telematica come la valutazione di titoli, appunto, “si rende necessario proseguire le procedure di selezione del direttore della AMP per evitare ulteriori ritardi nella gestione della AMP una volta che sarà terminata l’emergenza”.

Quale “benedizione” migliore di eseguire queste operazioni mentre tutti siamo impegnati con i positivi al Covid, con i morti e con i contagi presso le nostre RSA? Nessuna. Come in fondo al mare, dove non si vede niente… In profondità…

E così, mentre tutti sono attenti a fare altro e affrontare questa dura quarantena, mentre tutti dovremmo essere attenti a gestire i contagi, a capire come affrontare l’emergenza e ad uscire da questo incubo da virus, il RUP dott. Luigi Mattera, distogliendo il suo lavoro dalla gestione dell’emergenza, ha trasmesso “l’elenco degli ammessi alla selezione” per il concorso da direttore.

Sembra quasi un colmo. Si accelera affinché un ente parcheggiato da sempre, che ha saputo solo mostrare la sua inutilità, sia pronto a ripartire “una volta che sarà terminata l’emergenza”. Ci verrebbe da dire, insieme con Totò, “ma mi faccia il piacere”…

La verità è che ora si possono muovere le pedine al sicuro da troppi riflettori. Come dire, nelle tenebre della pandemia, è l’occasione giusta e ghiotta per assegnare il colpo all’Area Marina Protetta.

La commissione composta da Roberto Sandulli dell’Università Parthenope, Salvatore Sanna della Federazione Nazionale dei Parchi e Pierluigi Capone dell’Associazione Italiana Direttore dei Parchi dovrà valutare il prossimo “direttore” della nostra Area Marina Protetta tra i sette candidati.

C’è Pascarella Loredana, Antonio Miccio, Plastina Giulio Ermenegildo Maria, Palella Benedetto, Strada Riccardo, Silvestre Filippo e Guidone Carmela.

Sette nomi che non passano senza attirare attenzione. Ovviamente il nome di Miccio spicca su tutti e ci chiediamo se un nome così “importante” non possa influenzare i componenti della commissione. L’Associazione Italiana Direttore dei Parchi e la Federazione Nazionale dei Parchi saranno così “terzi”? Vedremo.

Altro nome di grido è quello del direttore dell’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta delle Isole Ciclopi, Riccardo Strada. L’ex direttore della nostra AMP che ha contribuito in quota parte con i nostri sindaci ad andare a sbattere negli scogli con tutta la “barca” in passato. Ma non era destinatario di un procesi disciplinare e poi licenziato? Poteva essere accolto nella “lista” dei pretendenti? Misteri in fondo al mare… Quel che non si capisce, però, considerato la particolarità del “concorso” e la specificità delle richieste come mai non ci sia nessun “candidato” che già si è scontrato con Strada nell’altro concorso… Misteri in fondo al mare… Sarà interessante, inoltre, vedere lo scontro tra Antonino Miccio e Carmela Guidone. Entrambi, infatti, provengono da “Punta Campanella”. Una doppia candidatura o uno scontro? Lo scopriremo. Quel che è certo è che la storia della nostra Area Marina Protetta sarà ancora molto lunga da scrivere e da raccontare. Questa è solo una pagina. Ne arriveranno tante altre…