AMOR TOSSICO. SI “RIACCENDE” L’INCUBO PER R. Lui è in libertà vigilata

Gaetano Di Meglio | Si riaccende l’incubo per R, la giovane vittima di un uomo dell’isola che, grazie ad una perizia che meriterebbe sicuramente un appello, è stato liberato dagli arresti domiciliari e il giudice Bianco lo ha sottoposto alla “misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno, rispettando le stesse prescrizioni della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata in via provvisoria e in atto”.

E’ questa la storia, triste, che vede protagonisti una giovane donna isolana, il suo ex amante che non sembra aver metabolizzato la fine del rapporto e una giustizia che, in qualche modo, deve ancora fare i conti con la realtà di certe storie, per assurde che siano.

Il 9 novembre, infatti, alla lettura del dispositivo per R. è iniziata una nuova avventura nell’ansia, nel terrore e nella condizione di privazione della propria libertà.

Il processo, che non stiamo qui a commentare, ha vissuto diverse udienze e, a colpi di perizie mediche, si è giunti alla verità – momentanea – con l’assoluzione di D.P.G. “dal reato a lui ascritto perché non imputabile al momento dei fatti per vizio totale di mente”. Una decisione difficile da accettare, ma figlia di una chiara ed evidente perizia medica che, per farla breve, conferma che l’uomo al momento dei fatti non era capace di intendere e di volere e che ora, invece, può rapportarsi con gli altri. Una storia, quella di questa coppia, che ha vissuto diversi momenti di dolore, paura e ansia. Una storia che, tra l’altro, ha toccato alcuni punti critici lo scorso Capodanno e in altri momenti poco edificanti.

Una vicenda dai contorni tristi e pericolosi sulla quale è necessario accendere i riflettori soprattutto per evitare che si verifichino nuovi episodi e con questa intenzione e questo sentimento abbiamo raccolto le parole di ansia, paura, rabbia di R., la giovane addetta alle vendite dell’isola protagonista di questa storia d’amore tossico che non deve avere ulteriori pagine da scrivere.

“Questa storia – ci dice con voce forte ma fragile – mi crea molta ansia, possiamo rinviare l’intervista di qualche giorno per metabolizzare il tutto?”. È questa l’introduzione che ci ha convinto ancora di più ad insistere e ad accendere questo riflettore. Dall’altro capo del telefono la voce racconta di una vita spezzata. Che aveva trovato un senso, per dirla con Vasco Rossi, e che ora inizia a perdere orientamento, sicurezza, gestione del tempo e di se stessi.

Prendiamo il nuovo appuntamento, come è giusto che sia, e alla telefonata successiva la realtà è nuova. Dall’altro lato del telefono la stessa voce fragile, impaurita e con molta ansia, ma al tempo stesso una voce che racconta di determinazione, di libertà e di coraggio.

Lei, R. è una giovane che lascia la sua comfort zone e sceglie Ischia per vivere. Si trasferisce sulla nostra isola, lascia la famiglia qualche centinaia di chilometri più lontano, trova casa e si costruisce una vita. Una vita fatta di lavoro e di sacrificio. Una vita che, ad un certo punto, trova anche un amore. Quell’amore tossico che poi, dopo qualche anno, l’ha distrutta

Quale è stata la prima sensazione quando ti hanno comunicato l’ultimo dispositivo?

“Ansia. Ansia anche perché quando era gli arresti domiciliari c’era una certa sicurezza. Conoscendo il soggetto, potevo anche temere che potesse uscire dagli arresti domiciliari, tuttavia, un maggior limite esisteva. Da quando gli hanno tolto la misura, infatti, abbiamo visto già i primi segni, in nemmeno 10 giorni. Già contatta delle persone insinuando che c’è una relazione con me nonostante queste persone non c’entrino niente nella mia vita. Sono passati solo 10 giorni, figuriamoci! E’ come se iniziasse punto e daccapo la battagli che stiamo portando avanti”.

Senza farti rivivere quello che è stato, arriviamo soltanto all’applicazione degli arresti domiciliari. Avevi percepito un po’ di sicurezza, un po’ la presenza dello Stato?

“Certo. Gli arresti di domiciliari, come ho appena detto, erano una forma di restrizione maggiore della libertà vigilata. Oggi, se ci pensiamo, è libero di fare quello che vuole dalle 7 tipo alle 20:00. Diciamo, c’è una sorta di libertà di movimento che, però…”.

Tu abiti sempre nello stesso luogo, giusto?

“Sì, certo. Vivo a casa mia. Per il momento sembra andare tutto bene, se non consideriamo che soffro d’insonnia e di tutte le altre paure e di ansia che non mi abbandonano”.

Possiamo raccontare qualcosa di questa storia. Come è nata?

“L’ho conosciuto al lavoro. Lui si è presentato come una persona normale. Non sapevo tante cose, perché non essendo dell’isola tante circostanze non le conoscevo, anche delle famiglie. Nel corso del tempo sono venute fuori situazioni non chiare, tipo che non si allenava, nonostante lui mi dicesse il contrario, o che sosteneva di essere a casa o al lavoro e invece non era vero. Io non so lui cosa facesse in questo tempo. Un giorno mi ha contattata la sorella e sono emersi altri dettagli che mi vedevano coinvolta, e io ho chiarito che non c’entravo nulla. Poi abbiamo scoperto che aveva tutti i brutti vizi del mondo e da lì è iniziato il tunnel da cui ho provato ad uscire nel 2020 con la pandemia”.

E poi?

“Dopo il Covid e le prescrizioni, l’ho lasciato definitivamente ed è iniziato un altro tunne assurdo. Questa persona non si mette l’anima in pace e così abbiamo iniziato a presentare denunce su denunce fino ad arrivare allo scorso mese di febbraio, quando è stato sottoposto agli arresti domiciliari. E poi, come sai, siamo arrivati di nuovo a questo punto e daccapo.”

Di tutta questa storia, R., quale è stata la parte più brutta secondo te?

“Certamente quando lui si è presentato dai miei genitori, a casa. Lontano da Ischia”.

Perché?

“Perché ai miei genitori avevo tenuto sempre nascosta questa tragedia che stavo vivendo. Ma non per qualcosa, solo per farli stare tranquilli perché abito fuori casa e da sola. E quando si è presentato lì, oltre ad aver toccato la mia famiglia, poi ha iniziato a mettere in mezzo mia sorella. Ha iniziato a minacciarla fino ad arrivare in tribunale. E nel penultimo processo, addirittura, ha detto che ci eravamo lasciati per via delle famiglie, perché noi siamo cattolici, mio padre è un credente, mentre loro sono Testimoni di Geova e l’ha anche minacciato. Mio padre ha quasi reagito quando lui si è presentato per la seconda volta a casa, ma io gli detto “non pensarlo proprio perché qua finiamo noi in galera e lui no” e, alla fine, guarda se non è andata a finire così. Guarda come stanno andando le cose, lui è libero ed è passato comunque per quello incapace di intendere e di volere quando ha commesso gli atti. Però è in grado di intendere, di volere e di fare altre cose”.

Si, abbiamo parlato di questa perizia. Adesso come vivi, cosa fai?

“Ho finito di lavorare e tra un po’ vado a casa dai miei. Quest’anno ho preso la decisione di tornare per un po’ a casa. Ho deciso di non lavorare perché voglio prendermi del tempo. E stare in famiglia, credo sia sempre una cosa buona”.

Dopo questa storia sei riuscita a trovare qualche altra situazione, diciamo pure di vita più tranquilla oppure…

“In che senso, una relazione?”.

Anche, si.

“No, non ci riesco.”

Quali sono gli strascichi di questa storia che ancora ti porti dentro?

“Attacchi di panico. L’ultimo stamattina. Io la notte non dormo, sento un rumore e mi sveglio. Ho ripreso a chiudere le finestre. Le stavo riaprendo, piano piano, quando era agli arresti domiciliari, perché un po’ di sicurezza ci poteva essere, ma quando poi a Capodanno me lo sono trovato nel bagno di casa mentre mi facevo la doccia… O, ancora prima, mentre avevo il Covid e stavo malissimo. E ho dovuto attendere di negativizzarmi per poterlo denunciare. Ti dicevo, questa estate avevo iniziato ad aprire le finestre e ora le ho richiudo. Un nuovo inizio di incubo. Si, è vero che andiamo incontro all’inverno, però non è una vita normale se devo vivere con l’ansia che lui si presenta a casa mia. Andiamo di nuovo in caserma, chiamiamo la Polizia, l’autoambulanza. Sono traumi che mi hanno portato a vivere anche momenti in cui non volevo uscire di casa, non volevo andare al lavoro e tutto quello che puoi immaginare…”.

Però sei stata forte e hai ripreso a lavorare. Come è andata?

“Si, al lavoro sono riuscita a stare un po’ più tranquilla, ma con l’ansia che si presentasse. Pensa che ha contattato anche il mio ex titolare…”.

Comunque un lavoro al pubblico.

“Sì, certo. In un certo senso il lavoro aiuta, anche se ci sono le ansie, ma poi diciamo che d’estate non capisci quasi niente, quindi meno male, non riesci nemmeno a pensare. Però comunque sì che ci sono le ansie, perché comunque… come ti ho detto ha contattato il mio ex datore di lavoro. Ripeto, senza riscontri perché è una persona intelligente, però non può fare questo. È una cosa che comunque non va bene. Lui si crea delle immaginazioni che non esistono, minaccia e contatta”.

Fammi capire, lui pensa che magari ti stai vedendo con me e mi contatta…

“Sì, sì! Ma pensa che ha anche contattato il mio avvocato e gliel’ha detto. Anche sul mio avvocato pensa questo, quindi è proprio una fissa”.

Ma ha pensato che il tuo avvocato avesse una storia con te?

“Sì, il mio avvocato e anche altre persone. Ma io, in pratica sono un codice rosso”.

E cosa succede in questo caso?

“Succede lo schifo che vedi in giro. E’ la tutela dello Stato che non c’è! Perché vedi quando una persona si fa passare per incapace di intendere e di volere… Da una parte, magari, ci sta anche, ma dall’altra parte può fare alcune cose e tutto quello che proviene da lui proviene anche dalla mentalità arcaica della famiglia. Siamo in presenza di una famiglia patriarcale disfunzionale. E tutto questo deriva anche dalla mentalità familiare”.

Il tuo “codice rosso” adesso è ancora attivo. Che cosa significa? Cosa ha significato aver attivato il codice rosso per te, cioè nei fatti?

“Cosa ha significato? Niente. Quando ho iniziato a fare le denunce, anche i poliziotti insistevano perché erano molto positivi sul caso, poi ho visto anche loro demoralizzati. Ad un certo punto lui si è presentato in Commissariato con un coltello, è stato arrestato e poi è stato rilasciato.

Durante gli anni ho avuto un appuntamento con il giudice a Napoli, mi sono presentata in Procura, mi hanno fatto un colloquio e volevano che andassi in un centro antiviolenza. Gli dissi “no, preferisco lavorare”. Non sono io che devo andare in un centro antiviolenza, anche se mi servirebbe magari uno psicologo o qualcosa per affrontare tutto questo, ma penso che è lui che debba essere allontanato. Io non do fastidio a nessuno, è lui che dà fastidio”.

Resto senza parole. Tornando ad oggi, qual è la tua valutazione?

Niente… io già ottenni una misura che restringeva la sua libertà per un anno e sei mesi, aveva quasi le disposizioni che ora ha ottenuto con l’ultimo processo, ma queste disposizioni erano state applicate anche dalla Procura di Napoli. Siamo tornati indietro. Sto pensando che la giustizia proprio non esiste. Se io dovessi morire oppure fossi morta per mano sua, sarebbe successo a me come a tante altre persone. Perché, vedi, se la burocrazia va così, non c’è giustizia sia per me, sia per altre persone. Ci sono troppi casi emblematici di come la giustizia invece di tutelare le vittime, tutela le persone che comunque provocano guai.”