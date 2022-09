Amicizia “bene a prova” | #4WD

“Coloro dei tuoi amici che hai messo bene a prova tienili stretti all’anima con anelli d’acciaio”. E’ questa una citazione da “Amleto” di Shakespeare che il mio caro amico Sindaco Peppino Brandi richiamava spessissimo, aggiungendovi un ulteriore passaggio: “Dopo l’amore, l’amicizia è il più grande sentimento dell’uomo”.

Nella mia vita credo di aver sempre rispettato questa massima e, soprattutto, di aver saputo guardare oltre il singolo momento, considerando l’amicizia come un valore da conservare a lunga gittata e non semplicemente al mio servizio. In altre parole, è troppo facile tenersi stretta un’amicizia solo nel momento in cui sembra possa esserti utile o abbia qualcosa da offrirti, lasciandola passare in secondo piano quando invece non ha nulla da darti e, talvolta, molto da chiederti. Così come ho imparato che l’amicizia va ricercata e coltivata in qualsiasi ambiente o estrazione sociale, perché da chi mai te lo aspetti, seppure con stili di vita e culture diverse, puoi trovare la rivelazione di un rapporto amicale sincero, prezioso e duraturo.

Eppure, a mio giudizio, la difficoltà principale sta proprio in un piccolo passaggio della citazione con cui ho introdotto questo articolo: come si mette “bene a prova” un’amicizia?

Non lasciamoci trarre in inganno! L’amicizia comporta un continuo e reciproco mettersi alla prova, che si rivela nella nostra capacità di rapportarci nel migliore dei modi e con grande elasticità al prossimo secondo quel famoso senso del compromesso che, come per il matrimonio, è alla base della relazione tra due persone che si vogliono bene, parenti o meno che siano. Ma quel che conta è la risposta che ci aspettiamo da quella “prova”! Se essa, infatti, viene considerata positiva solo ed esclusivamente se coincide con la nostra aspettativa pro tempore, allora siamo assolutamente fuori strada. Un altro mio carissimo amico che non c’è più da poco, l’Architetto Sandro Petti, amava ripetere che “l’amico fesso non serve a nulla e a nessuno”, intendendo che il vero amico non è certo quello che pur di compiacerti ti asseconda sistematicamente nascondendoti la sua reale opinione. E questo, pur essendo il vero punto di forza di un’amicizia vera, spesso ne rappresenta la fine.

Mettere “bene a prova” un amico significa saperlo ascoltare, guardargli dentro, e soprattutto accettarlo esaltandone i pregi e sottacendone i difetti, aiutando a correggerli e rispettandone le idee e gli obiettivi anche quando, gioco forza, non coincidono con i tuoi. E come mi ha scritto ieri l’ottima prof. Anna Di Meglio su WhatsApp, “educazione e rispetto sono alla base del nostro essere. Spero tornino a improntare di sé il vivere comune.”