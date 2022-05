Amichevole allo Spinetti, mazzate sugli spalti. A Procida denunciati 3 genitori

Domenica primo maggio e a Procida c’è un incontro di calcio. La categoria è under 14 e le squadre in campo sono la “Academy Procida” e la “Barone Calcio”. Partita bella all’insegna del gioco e della famiglia ma qualcuno la pensa diversamente.

Anche in questo caso c’è rivalità tra tifoserie e dallo sfottò si passa ai fatti. Tre persone simpatizzanti della squadra ospite aggrediscono un loro “rivale” che era sugli spalti. Intervengono i Carabinieri che denunciano i tre. Hanno tra i 37 e i 38 anni e risponderanno all’’autorità giudiziaria di lesioni personali in concorso. La vittima sta bene e ne avrà per 3 giorni.