Amca, rimandato al mittente il regalo di nozze di Lettieri: bye bye 8 interinali

Quando si parla di AMCa si parla di clientela. Non staremo qui a portarla per le lunghe, ma quello che è successo ieri è da raccontare. Stando ai bene informati, infatti, un’agenzia interinali avrebbe comunicato all’AMCa di Casamicciola di provvedere alla sottoscrizione dei contratti ordinati il 2 maggio e che sarebbero dovuti essere messi in operatività a partire dal 16 maggio. 8 lavoratori interinali a partire la 16 maggio.

Capite un po’ la dimensione del voto di scambio? Ebbene, il nuovo corso del comune ha rimandato al mittente il pacco dono che aveva lasciato Mario Lettieri al paese. 8 posti di lavoro, per un mese, commissionati il 2 maggio e in servizio dal 16 maggio. Ma si può essere così incuranti della forma? Si può essere così poco corretti? Magari all’AMCa se ne faranno ancora di assunzioni interinali, chi lo sa, ma non lo si farà in campagna elettorale.