AMCA, gira la ruota e arriva Gerardo Sorrentino. Marina a Stani D’Orta

La necessità di mettere chiarezza nei conti delle partecipate di Casamicciola Terme, dopo il medio evo di Peppe Silvitelli, Mario Lettieri e Giovan Battista Castagna ha spinto Giosi Ferrandino ad azzerare i vertici di Amca e di Marina di Casamicciola.

Finalmente, Mario Lettieri è stato allontanato dalla partecipata monnezzara di Casamicciola (a pensare che Silvitelli & Co lo avevano lasciato al suo posto nonostante le manovre per famose cause di lavoro che hanno visto soccombere l’ente pubblico!) e al suo posto è arrivato un uomo di stretta corrispondenza con il sindaco, il commercialista Gerardo Sorrentino. Esperto contabile ma, soprattutto, è uomo di fiducia totale del primo cittadino.

A Marina di Casamicciola, invece, arriva Stani D’Orta. L’uomo che negli anni ha fatto le fortune di Lacco Ameno e che è il “corpo morto” ischitano di Luise & Sons, ora è al capo della partecipata portuale di Casamicciola. Una guida che, in parte, divide a metà (come accaduto negli ultimi anni) con l’altro politico che ama il bianco marinaro, il vicesindaco Antonio Carotenuto.

Un riavvio delle aziende pubbliche che gestiscono i servizi e che, oltre lo spoils system, aspettavano una nuova direzione. La vera sfida per il sindaco, però, è un’altra: tenere a bada la fame di rivincita di alcuni dei suoi più famelici compagni di viaggio. Gestire le crisi di astinenza di potere sarà per il sindaco eletto lo scorso maggio uno dei veri test di resistenza.