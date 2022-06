Ambrosino-gol e l’Italia U19 vola in semifinale

Giuseppe Ambrosino trascina l’Italia Under 19 alla semifinale dell’Europeo di categoria. Successo di misura contro la Slovacchia anche la seconda partita e, grazie alla vittoria della Francia contro la Romania (2-1), gli azzurrini acquisiscono la certezza del passaggio alle semifinali e la conseguente qualificazione ai Mondiali Under 20 del prossimo anno in Indonesia.

Dopo aver superato la Romania nella prima partita (2-1), nella serata di martedì è stata la volta dei padroni di casa della Slovacchia a cedere. A Trnava, lo stadio quasi riempito dal pubblico locale, la squadra di Nunziata vince 1-0 con un gol dell’attaccante del Napoli, il procidano Ambrosino. Tutto accade nel primo tempo: dopo un’iniziale sofferenza per il pressing slovacco, l’Italia prende in mano il gioco, reagisce e colpisce due volte la traversa, prima con Ambrosino e poi con Miretti – oggi al debutto nella rassegna continentale – fino ad arrivare, poco dopo, alla rete del centravanti partenopeo e capocannoniere del campionato Primavera, vantaggio che terrà sino al termine del match.

Miretti protagonista sulla trequarti, sia in veste di esecutore che di rifinitore: sua la traversa presa al 26’ dopo una bella triangolazione in area con Ambrosino che a sua volta, alla mezzora, con una bellissima esecuzione dalla destra in area avversaria, scaglia una bordata a giro che si infrange all’incrocio dei pali. Ma la sfortuna finisce al 33’: un passaggio errato degli slovacchi a centrocampo viene intercettato da Fabbian per Miretti che poco fuori dall’area, serve l’attaccante procidano: il suo destro questa volta è preciso e insacca la porta difesa da Balaz. E’ il vantaggio azzurro che si protrae fino al termine del primo tempo. Nella ripresa accade poco: l’Italia controlla la partita porta a casa la semifinale. Venerdì alle 17.30 (diretta Rai) alla Dac Arena, il big match con la Francia che, presumibilmente deciderà il primato nel girone A.