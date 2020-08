“Ambo asciutto” per il Movimento No 5G Ischia: Forio e Lacco Ameno vietano preventivamente il 5G

Comunicato stampa | Il movimento NO 5G Ischia esulta per le delibere approvate dal Sindaco Francesco Del Deo e dalla giunta comunale di Forio e dal Commissario Straordinario di Lacco Ameno Ida Carbone che vietano la tecnologia 5G sul nostro territorio fino a quando non si avranno garanzie sufficienti per la sua innocuità e dunque a tutela della salute dei cittadini.

Dopo aver inviato a tutti i sindaci dell’Isola una istanza di moratoria precauzionale per impedire la proliferazione di antenne 5 G sul nostro territorio isolano, anche perché il Primo Cittadino, per legge, deve assumersi la responsabilità della salute dei cittadini, abbiamo cominciato a richiedere un incontro personale con i sindaci dei 6 comuni, tra i primi, il Sindaco Del Deo e, successivamente, il Commissario Ida Carbone a Lacco Ameno. Abbiamo parlato del pericolo di un’ installazione selvaggia di queste antenne che attuano l’implementazione e la sperimentazione della controversa tecnologia direttamente su cavie umane, cioè noi tutti, dell’adeguamento “abusivo”di quelle già esistenti, del loro impatto ambientale, paesaggistico e sanitario sul nostro territorio.

Il primo Cittadino di Forio e il Commissario Straordinario del Comune di Lacco Ameno si sono dimostrati sensibili a questo problema e bene informati della crescita della percentuale di ammalati di cancro proprio a causa delle radiazioni elettromagnetiche.

Li abbiamo informati delle ricerche scientifiche esistenti, dei numerosi comuni turistici quali Capri, Anacapri, Riccione, Lipari, Lamezia Terme, Gallipoli oltre ad importanti città italiane come Venezia, Torino, Firenze, Bologna, che hanno già adottato la moratoria precauzionale. Sia Del Deo che Carbone hanno subito mostrato di interessarsi al problema. Del Deo, in verità, ci ha addirittura promesso di deliberare quanto prima la moratoria precauzionale.

Dopo l’emanazione del DL Semplificazioni architettato da Colao per chiudere la bocca ai Sindaci di centinaia di comuni italiani che hanno vietato l’installazione delle antenne nei loro comuni e dopo i ricorsi delle compagnie telefoniche contro alcuni sindaci, nutrivamo seri dubbi che il Sindaco Del Deo riuscisse a mantenere la sua promessa ed invece abbiamo ricevuto una grande e bella sorpresa perché mettersi contro degli interessi così grossi richiede un gran coraggio ed una grande determinazione.

Al Commissario Prefettizio di Lacco Ameno, Dr.ssa Ida Carbone, abbiamo richiesto un secondo appuntamento per ricevere ulteriori ragguagli sulla sua posizione. Proprio ieri abbiamo avuto un contatto telefonico ed il Comune di Lacco Ameno, ci ha inviato copia della delibera che vieta il 5G sul territorio comunale. La Dott.ssa Carbone, avrebbe potuto glissare sul problema, ricoprendo un incarico ad interim, senza accollarsi gli oneri di una scelta alquanto scomoda ed invece si è assunta la responsabilità di tutelare i cittadini del Comune di Lacco Ameno e far deliberare la moratoria precauzionale.

A nome di tutto il movimento NO5G Ischia e dei cittadini isolani ringraziamo di cuore il Sindaco del Deo ed il Commissario Straordinario Carbone per aver dimostrato di tenere alla salute degli abitanti dei comuni che amministrano. Al movimento NO5G ISCHIA, che non ha interessi di potere politico o economico, sta a cuore la difesa dei diritti primari dei cittadini che sono la salute ed i diritti costituzionali e continueremo a sostenere le nostre ragioni:presto saranno contattati gli altri sindaci dell’Isola e ci auspichiamo che questo risultato rilevante a Forio e Lacco Ameno faccia da traino a tutti gli altri comuni.

NO 5G ISCHIA sta articolando il suo attivismo in un tavolo di lavoro perché, per fortuna c’è un gruppo di persone che intende impegnarsi seriamente in questo percorso spinoso. Siamo collegati e ci muoviamo in sintonia con i movimenti più grandi del nostro, italiani ed europei, e con loro sosterremo anche a livello elettorale quei gruppi politici che terranno in considerazione una seria analisi dei risvolti della tecnologia e soprattutto che abbiano a cuore il rispetto della nostra Costituzione.

Non siamo assolutamente contro le nuove tecnologie, anzi, ma pensiamo che sia arrivato il momento che queste siano precedute da una sperimentazione scientifica indipendente (cioè non finanziata ad esempio dai gestori delle telefonie) che ci rassicuri sulla loro innocuità. Ischia, in particolare ,ha bisogno di attuare la sostenibilità ambientale e di una rivalutazione delle sue risorse naturali per rigenerare il turismo tenendo conto degli equilibri dell’ecosistema. Bonifica delle acque inquinate, tutela del silenzio, cura e pulizia del territorio, valorizzazione delle bellezze paesaggistiche ed architettoniche, qualità dell’accoglienza, rispetto delle regole e delle leggi prima da parte dei suoi cittadini e poi dei turisti:bisogna fare un passo indietro, riscoprire e far rifiorire ciò che è nostro, le grandi ricchezze che ci sono state donate.

Non abbiamo bisogno di somigliare ad altre realtà turistiche, siamo unici e dobbiamo andar fieri della nostra unicità. Non ci interessa un albergo domotizzato dove si mangia male, spiagge sporche dove il distanziamento è controllato da un molesto altoparlante, un porto regolato da una tecnologia avveniristica mentre l’acqua del mare resta inquinata: immaginate una bella antenna 5G installata su un gran cumulo di immondizia e….W il progresso! Auspico che, su questioni così importanti, i comuni dell’isola instaurino un dialogo costante, si armonizzino tra loro orchestrando un serio percorso di rinascita e ottimizzino le energie umane, economiche, tecniche per risolvere tutti insieme i problemi che affliggono la nostra meravigliosa Ischia!