Ambito sociale, conclusa l’ennesima gara

L’Ambito N 13 ha proceduto all’ennesimo affidamento, del valore di oltre 200mila euro, stavolta per le prestazioni gestionali del Servizio “Home Care Premium 2022”, i cui costi sono a carico dei fondi Inps. Il progetto prevede prestazioni integrative, ovvero assistenza a soggetti non autosufficienti. Per un importo complessivo di 217.238,60 euro.

Il coordinatore dell’Ambito Irene Orsino aveva dunque indetto la procedura di gara aperta sul Mepa con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo a base d’asta di 178.064,43 euro.

Sta di fatto che entro il termine stabilito è pervenuta una sola offerta, dalla “Cooperativa Sociale Benessere” di Benevento, a cui la commissione giudicatrice ha ritenuto di affidare il servizio. E la Orsino ha ora proceduto all’aggiudicazione provvisoria alla cooperativa beneventana in attesa dell’espletamento di tutti gli atti successivi, necessari per formalizzare l’aggiudicazione definitiva.