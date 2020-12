Ambito, hanno perso Enzo, Dionigi e Caruso. Riecco i consiglieri

Questa mattina, come vi abbiamo raccontato ieri e l’altro ieri, i sindaci dell’Ambito N13 hanno cambiato il regolamento del coordinamento istituzionale, hanno confermato Paola Mazzella (votando e non valutando i curriculum dei candidati) e hanno confermato la sconfitta di Enzo, Dionigi e Caruso.

La norma, forse nata contro Nunzia Piro lo scorso anno, è stata cambiata dopo le pressioni di Lacco Ameno e Procida in particolare. Da oggi, infatti, sarà possibile la partecipazione al coordinamento anche di un delegato del sindaco e non solo del sindaco o di un assessore. Nel 2020, infatti, con Enzo come capofila, per evitare che Nunzia Piro, delegata di Casamicciola, avesse ragione, nell’ambito era stato cambiato l’articolo 2.

Ora che il regolamento è stato ripristinato, vedremo come andrà a finire.

In attesa di leggere quante assunzioni la politica veicolerà, Paola Mazzella è stata confermata alla carica di coordinatore dell’Ambito in attesa che il prossimo febbraio il giudice del lavoro si esprima nel merito del ricorso presentato dalla dottoressa Concetta De Crescenzo.