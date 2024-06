Ambito, alla “Socrate” l’appalto da 660mila euro

L’Ambito N13 ha aggiudicato la gara per l’affidamento dei servizi per l’accesso e il funzionamento dell’Ufficio comune di Piano e del servizio sociale professionale. Una iniziativa legata alla programmazione del Fondo Povertà, per cui sono stati previsti il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale nonché del Segretariato Sociale. La coordinatrice dello stesso Ambito dott.ssa Irene Orsino aveva indetto la procedura di gara aperta sulla piattaforma Tutto Gare. La durata del servizio è prevista per 44 settimane, salvo proroga per altre 4 e l’importo complessivo stimato dell’appalto è pari a 734.242,15 euro Iva inclusa), mentre l’importo a base di gara fissato a 695.013,03 euro oltre Iva.

Alla scadenza del termine sono pervenute tre offerte, da: “Il Millepiedi Società Cooperativa Sociale Onlus”, “Socrate Società Cooperativa Sociale Onlus per azioni Impresa Sociale Ets” e “Ali Integrazione Scs”. Valutate dalla commissione di gara, presieduta dalla coordinatrice e rup Orsino, componenti la dott.ssa Rosaria Piro e la dott.ssa Filomena Mattera. Al termine della procedura i servizi sono stati provvisoriamente aggiudicati alla “Socrate Società Cooperativa Sociale Onlus per azioni Impresa Sociale Ets” di Benevento per l’importo complessivo di 663.000 euro oltre Iva. Ora, dopo la positiva verifica dei requisiti, la coordinatrice Orsino ha proceduto all’aggiudicazione definitiva.