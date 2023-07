Ambiente. I volontari di PlasticFree liberano la spiaggia di Citara dalle plastiche e dai rifiuti

In questa calda domenica di luglio i volontari dell’associazione PlasticFree, tra cui molti giovanissimi, si sono dati appuntamento nel tratto di spiaggia libera presente a Citara e hanno dato vita ad un intervento di raccolta plastiche e rifiuti.

Una iniziativa lodevole che vede protagonisti, attivi, i bambini in un laboratorio “live” di educazione ambientale e sensibilizzazione verso una tematica che é davvero sempre più attuale.

Costruire un futuro migliore significa, soprattutto, partire da un giusto rispetto dell’Ambiente che ci circonda e nel trasmettere le giuste pratiche di raccolta differenziata e gestione del territorio.

“Abbiamo portato a termine la raccolta nonostante la temperatura molto elevata sulla spiaggia un ringraziamento va a tutti i partecipanti in particolare modo ai bambini – dichiara Paolo Morgera, referente dell’Associazione per l’isola d’Ischia – Ringrazio il comune di Forio, Supereco per il supporto e collaborazione, ringrazio il pub il Panino di Citara per averci omaggiato le bottiglie di acqua.

Faccio un appello a tutti i cittadini a collaborare a rispettare l’ambiente, tutto il territorio e il mare e non solo stare a guardare e ringraziarci per quello che facciamo. Noi siamo volontari che ci mettiamo in campo e facciamo le cose concrete che altri non fanno.

Un’ultima richiesta é per le amministrazioni comunali: mettete più cestini per la raccolta sulla spiaggia libera, in molti punti sono mancanti e invito a fare una ordinanza per il divieto di fumare sulla spiaggia. Molte persone inconsciamente buttano i mozziconi di sigarette sulla spiaggia senza rendersi conto che danno fanno all’ambiente e al mare.

Grazie per la vostra sensibilizzazione e collaborazione”.