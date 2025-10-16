venerdì, Ottobre 17, 2025
type here...
ECCELLENZASPORTREAL FORIO

Amato: “Una prestazione da capolavoro, questo Forio ha fame e consapevolezza”

Foto Francesco Di Noto Morgera

Il presidente del Real Forio si gode la festa dopo l’impresa in Coppa Italia

di Redazione Web
Gli ultimi articoli

Il presidente Luigi Amato si gode la festa negli spogliatoi, tra abbracci e cori, dopo una delle prestazioni più convincenti del Real Forio da inizio stagione.
Il 3-1 sull’Ercolanese vale i quarti di Coppa Italia ma, soprattutto, ribadisce la solidità e la maturità di una squadra che non conosce pause.
Nelle parole del presidente c’è orgoglio, ma anche la consapevolezza di chi sa quanto lavoro ci sia dietro a ogni successo: organizzazione, equilibrio, unione d’intenti tra società, staff tecnico e giocatori. Un Forio che non si accontenta, che ha fame e mentalità, e che sta costruendo – passo dopo passo – una stagione da protagonista.

«Perdonatemi se mi presento così – scherza il presidente Luigi Amato – ma ho appena fatto un piccolo bagnetto negli spogliatoi. L’entusiasmo era troppo grande per restare asciutti. È stata una gran bella partita, una sfida tra due squadre che durante il campionato diranno certamente la loro. Una gara molto fisica, intensa, in cui i ragazzi hanno consumato tantissime energie contro un’avversaria fortissima, piena di grandi nomi e grandi giocatori».

Hanno letto la partita in modo perfetto. I ragazzi corrono tre volte più degli avversari, segno di un grande lavoro di gruppo. Siamo maturi e pronti a restare in alto, ma senza presunzione: la chiave è la mentalità”.

Il presidente non nasconde l’ammirazione per la prova dei suoi: «Per vincere serviva la migliore prestazione del Real Forio, e i ragazzi l’hanno fatta. Onore all’Ercolanese, e riconosco anche che Malafronte ha realizzato un gol splendido, anche se ho qualche dubbio sulla punizione che ha portato al loro vantaggio. Ma ciò che conta è la reazione: non abbiamo mai mollato, abbiamo continuato a cercare la via del gol e siamo stati premiati. Quella di oggi, per me, è stata una prestazione da capolavoro».

Amato dedica parole di gratitudine allo staff tecnico e al mister Carlo Sanchez: «I complimenti vanno soprattutto al mister e al suo staff. Hanno letto la partita in modo perfetto, interpretandola nei momenti giusti e con i cambi giusti. Hanno anche modificato più volte il modulo in corsa, e questo dimostra lucidità e conoscenza. È stata una gara complicatissima, ma loro l’hanno gestita con intelligenza e carattere. Sono davvero molto, molto contento».

Il presidente ha voluto poi sottolineare l’impatto dei suoi difensori centrali: «Mattera e Velotti oggi sono stati fenomenali. Mattera, negli ultimi secondi, ha recuperato tre palloni in trenta secondi: una cosa incredibile. E Velotti? Semplicemente insuperabile. Non sbagliava nulla. Ma la verità è che tutti si sono sacrificati, tutti ci tenevano a passare il turno. Lo abbiamo sempre detto: la Coppa non è un torneo secondario, ma un obiettivo stagionale».

Amato evidenzia anche la condizione fisica e mentale del gruppo: «Hai perfettamente ragione a dire che stiamo attraversando un periodo intenso, con tre partite a settimana. Ma il nostro segreto è la condizione mentale. Quando la testa sta bene, anche le gambe girano più veloci. Il preparatore Pierangelo Pesce sta facendo un lavoro straordinario, ma non è una sorpresa. Li ha messi tutti in una condizione atletica perfetta. Ho la sensazione che corriamo due, tre, quattro volte più degli avversari. E non solo per merito del prof, ma di tutto lo staff, dai fisioterapisti come Ionchese fino a chi lavora dietro le quinte ogni giorno».

Poi un passaggio più generale sul lavoro del club: «Le partite si vincono in campo, ma prima ancora si vincono fuori. Quando c’è un’organizzazione solida, una società serena, una sinergia vera tra tutte le componenti, i risultati arrivano naturalmente. Quest’anno non abbiamo paure, non abbiamo complessi. I ragazzi scendono in campo con grande consapevolezza e questo fa la differenza».

Il Real Forio continua a stupire anche nei numeri: «Siamo imbattuti da inizio stagione, in campionato e in Coppa. Sono dati inconfutabili che danno ragione al lavoro cominciato il 3 agosto, all’inizio della preparazione. Ora la chiave è una sola: convincersi della propria forza. Perché quando si è in vetta bisogna essere bravi a restarci. Non è facile, serve forza mentale e maturità».

Amato riconosce che, in passato, partite come quella con l’Ercolanese sarebbero potute finire diversamente: «Qualche anno fa, partite così le avremmo perse. Ci saremmo spaventati davanti a un avversario fisico, solido, magari avremmo tirato la gamba indietro. Invece oggi i nostri sono entrati ancora più duri, più decisi. Sapevano come gestire i momenti, come difendere, come perdere tempo quando serviva. Questo dimostra che il Real Forio è una squadra matura, pronta a migliorare i risultati dello scorso anno».

E chiude con una convinzione netta: «Non so se arriveranno gli obiettivi, perché nel calcio nulla è scontato. Ma una cosa è certa: oggi questa squadra ha fame, personalità e un’identità chiara. E quando ci sono queste tre cose, il resto arriva da sé».

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos