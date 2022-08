Amato: «Real Forio sulla buona strada»

Peccato per il risultato che può avere uno strascico a livello mentale, ma sulla prestazione dei ragazzi mi ritengo soddisfatto». Luigi Amato elogia il Real Forio al termine del derby di coppa con l’Ischia. I biancoverdi, alla prima uscita in assoluto (zero amichevoli prima di domenica scorsa), nonostante qualche defezioni e qualche uomo a mezzo servizio, ha tenuto testa all’Ischia fino a un quarto d’ora dalla fine, mettendo in difficoltà i gialloblù nella prima parte del secondo tempo. «Siamo soddisfatti. Ho visto un buon calcio, la squadra si è espressa bene – sottolinea il patron del Real Forio –. Molto bene la linea difensiva fino a quando è riuscita a mantenere, è stata benissimo in campo. Si sono viste buone trame di gioco e personalità. Per aver finora giocato solo partitine in famiglia, posso dire di essermi divertito».

Il risultato finale penalizza non poco i biancoverdi che non meritavano un passivo così largo per la generosità mostrata al “Mazzella”. «Sì, il risultato ci penalizza oltremodo. I tifosi comunque sono rimasti contenti della prestazione. Sappiamo bene che bisogna lavorare, siamo solo agli inizi della stagione, però per essere stata la prima gara ufficiale – aggiunge Amato – sono contento. Ho visto bene il portiere Iandoli, D’Angelo un po’ sottotono ma ha giocato con gli antibiotici. Solimeno è entrato benissimo ed è andato a segno. Ci sono tutte le attenuanti. Eravamo alla prima di coppa, giocando su un campo grande ed in erba naturale che per il nostro girone è un’anomalia».

Il mercato del Real Forio sta avendo un’accelerazione. Del resto domenica mattina al “Calise” c’è la prima di campionato e di fronte ci sarà una delle squadre (il Savoia) che si giocheranno le prime cinque-sei posizioni. «Stiamo lavorando forte sul mercato, è palese che numericamente abbiamo bisogno di un altro centrale e di un esterno che faccia le due fasi. Ci sono buone notizie – fa sapere Amato – e speriamo di chiudere queste trattative in settimana per avere domenica qualche calciatore in più. Recupereremo qualche pedina che in coppa era a mezzo servizio. Mercoledì abbiamo la seconda di coppa e sarà importante per testare la condizione di qualche altro ragazzo».