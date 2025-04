Amato emozionato: “Un sogno realizzato per tutto il paese”

Il Real Forio entra nella storia e regala al suo pubblico un pomeriggio indimenticabile: battuto 4-2 il Montecalcio davanti al pubblico amico, e con una giornata d’anticipo i biancoverdi conquistano la matematica certezza di giocare i playoff di Eccellenza.

Al termine della gara, carico di emozione e orgoglio, il presidente Luigi Amato ha rilasciato dichiarazioni a caldo, ripercorrendo la stagione straordinaria della sua squadra e tracciando già gli obiettivi per il futuro immediato.

Presidente Amato, ad un certo punto si parlava di playout, oggi invece si celebrano i playoff. Una soddisfazione doppia?

«Sì, assolutamente. Se ripensiamo a inizio stagione, oggi è un traguardo storico per il Forio. È un successo meritato: se analizziamo tutto il campionato, il Forio è l’unica squadra – insieme alla Fragolese – a non essere mai uscita dalla zona playoff. Mai, nemmeno per un giorno. Questo certifica un percorso perfetto.»

Oggi una giornata da ricordare, ma l’inizio del secondo tempo col gol subito dal Montecalcio non è stato ideale…

«No, assolutamente. Eravamo di fronte a una squadra forte, allenata bene da Iervolino. Quel gol ci ha fatto sussultare un attimo, ma poi abbiamo ripreso in mano la partita. Certo, su 3-0 al rientro bisogna essere più attenti, però può succedere. Col caldo, la tensione e le notizie che arrivavano anche dalla Serie A, ci può stare un piccolo calo.»

Un traguardo importante per la squadra, ma anche per tutta la comunità di Forio.

«Sono contento soprattutto per il paese e per i tifosi. Ci siamo regalati un sogno. Lo abbiamo sempre detto e lo abbiamo mantenuto. Questo dà onore alla società e, soprattutto, al nostro paese, che da anni aspettava qualcosa di importante.»

Guardando il campionato, quei pareggi contro Portici e Nola pesano? Magari potevate ambire a qualcosa di più grande?

«Pesano, sì. Oggi forse potevamo giocarci il titolo con la Fragolese in maniera diversa. Però bisogna essere onesti: in un campionato lungo ci stanno passi falsi. È giusto così, anche per la Fragolese che ha vinto. Noi comunque abbiamo sempre fatto bene contro le squadre di alta classifica e ora possiamo giocarcela davvero nei playoff.»

Che messaggio vuole mandare ora?

«Forio deve essere orgoglioso di questi ragazzi. Hanno realizzato un sogno e penso che questo sia solo l’inizio. Ovviamente, ogni partita sarà una battaglia, ma oggi abbiamo fatto il primo passo verso la storia. Ora tocca a noi andare il più avanti possibile.»

La festa per il raggiungimento dei playoff può iniziare, ma il Real Forio sa bene che il meglio deve ancora venire. Con entusiasmo, determinazione e il sostegno del proprio pubblico, i biancoverdi sono pronti a scrivere un’altra pagina memorabile della loro storia.