Amato applaude il Real Forio: “Vittoria pesante, ora scriviamo la storia”

Non nasconde la soddisfazione il presidente del Real Forio, Luigi Amato, dopo il successo esterno per 2-0 sul campo del Portici. Un risultato che rafforza la corsa playoff della formazione isolana e che arriva al ter- mine di una partita insidiosa, giocata sotto un sole cocente e contro una squadra in ottima forma.

«Ho preso un po’ di sole oggi – scherza Amato – ma credo sia stata più forte la tensione che il caldo. Negli ultimi minuti la pressione era alle stelle, ma sono fe- lice perché questa era una vittoria fondamentale e l’abbiamo ottenuta con carattere.»

Il presidente ha vissuto con apprensione anche alcuni momenti della gara: «Dopo l’errore di Di Lorenzo sul possibile vantaggio, ho temuto un déjà vu della gara d’andata, dominata e poi pareggiata nel finale. Quando ho visto entrare Liberti, che proprio all’andata ci punì, ho temuto il peggio. Ma stavolta è andata diversamente.»

Amato elogia il lavoro del gruppo e sottolinea la profondità della rosa: «Tutti gli under stanno facendo la loro parte, e abbiamo ben 18 giocatori andati a segno quest’anno. Una menzione speciale la voglio fare a Iaccarino, che da due partite sta offrendo prestazioni straordinarie.»

Il presidente non dimentica le difficoltà: «Oggi avevamo diverse assenze: Ca- stagna fuori all’ultimo, Velotti e Peluso ancora non recuperati. Ma i ragazzi hanno risposto con maturità e spirito di squadra, su un campo difficile come il San Ciro, contro un Portici che veniva da una lunga striscia positiva.»

Ora lo sguardo è già rivolto al big match di sabato prossimo al Calise, quando a Forio arriverà la capolista Afragolese: «Loro hanno di fatto già vinto il campionato, ma sabato ci giochiamo un pezzo di storia. Abbiamo superato quota 60 punti, siamo a 62 con ancora quattro gare da disputare. Arrivare a 70 sarebbe straordinario. In qualsiasi altro campionato, 70 punti significherebbero promozione diretta, ma quest’anno è una stagione anomala.»

Infine, un doppio plauso: ai suoi ragazzi e agli avversari: «Questa squadra ha fatto un campionato incredibile. Se con 70 punti non vinci, vuol dire che nessuno ha mollato un centimetro. Complimenti anche alla Afragolese, che sta disputando una stagione praticamente perfetta.»