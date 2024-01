Amato a valanga su Longo: “il cuore(?) l’ha portato in giro per l’Eccellenza”

Nuovo anno, vecchie tradizioni. Start agli allenamenti, in vista del ritorno sul terreno di gioco per un appuntamento ufficiale, nel primo martedì del 2024. Ieri l’Ischia Calcio ha ripreso la preparazione, con il mirino puntato al 7 gennaio. I gialloblù torneranno in campo domenica per affrontare la Nuova Florida, nella gara valida per la diciottesima giornata del campionato che darà il via al girone di ritorno. Dopo il pari con la Nocerina, la squadra gialloblù ritroverà ancora il Mazzella e il suo pubblico per continuare sulla scia degli ultimi tempi. Intanto, durante la rigenerante sosta per le festività, fondamentale periodo spartiacque della stagione, sull’isola si sono registrati due novità rilevanti.

La prima riguarda il consolidamento societario, con l’arrivo del nuovo presidente, Alessandro Bigi, che ha vivacizzato ulteriormente l’ambiente nel giorno dell’antivigilia di Natale. Il neo patron non sarà in tribuna nel weekend per impegni lavorativi, ma vedrà all’opera il gruppo di Enrico Buonocore in occasione del match in trasferta contro la Flaminia Civita Castellana, una settimana più tardi. “Molto presto sarò a Ischia per salutare tifosi e appassionati – assicura il numero uno – ci sono tutti i presupposti per fare bene”. Un innesto di spessore quello dell’imprenditore fiorentino per la crescita e per lo sviluppo del marchio. La seconda notizia, inaspettata e ormai ufficiosa (manca soltanto la nota che sancirà la definizione dell’operazione), fa riferimento al ritorno di Michele Longo alla corte dell’Ischia. Una trattativa lampo che ha rievocato i ricordi dell’annata della promozione. Il centravanti napoletano, dopo una brevissima parentesi poco distante con la maglia del Real Forio, torna alla corte di Buonocore. Un legame forte, inscindibile.

E, dopo una serie di avvenimenti, l’attaccante e i gialloblù si diranno ancora sì. C’è stato il placet da parte del presidente toscano che, recepite le esigenze tecniche del gruppo-squadra, ha deciso di presentarsi alla piazza con un gradito regalo di Natale. E ora, in attesa dell’annuncio, Longo è subito pronto per mettersi all’opera e per strappare una convocazione nel weekend.

Nel frattempo il colpo di mercato ha spostato gli equilibri da una parte all’altra del territorio, sollevando non poche polemiche. Dopo poco più di un mese ai piedi del Torrione e a distanza di sette dall’addio alla brigata di Taglialatela, il classe ’97 tornerà ad indossare la casacca che l’ha consacrato. Chi, comprensibilmente, è rimasto scottato e deluso da questa separazione è il team biancoverde che, a fine novembre, aveva investito – in termini economici e di fiducia – su Longo. Nel tam-tam generale, tra opinioni personali e messaggi sui social, sono stati in molti a prendere una posizione o a commentare quanto accaduto. Anche Luigi Amato, a capo del progetto Forio, in risposta ad un tifoso, ha sottolineato: “È doveroso precisare che è stato il calciatore a sceglierci e di questo ne siamo stati onorati. Abbiamo fatto di tutto fino alla fine pur di ‘accontentarlo’, rimettendoci sia economicamente che tecnicamente. A noi non piace fare un calcio malato e sporco, questo lo lasciamo agli altri. A me piace fare un calcio serio e rispettoso, al di là di quelli che possono essere i risultati sportivi. Tratto tutti da re, dando tutto il mio rispetto e soprattutto provando a far stare bene chiunque. Andare dove ti porta il cuore? Una domanda me la farei visto che il cuore poteva portarlo subito dov’è andato. Ed invece sempre il cuore – perché è di questo che parliamo, vero? – l’ha portato in giro per l’Eccellenza e poi? Il finale lo conoscete. Quindi va benissimo così.

Nutro massimo rispetto per i tifosi, vi chiedo solo di aprire gli occhi, guardare la realtà dei fatti e porvi qualche domanda. Il calcio non è solo ‘buttare le porte a terra’, ma è tanto altro e soprattutto rispetto. Poi è ovvio che ognuno può pensarla come vuole, a noi a Forio piace essere rispettati prima di tutto. Credo fosse doveroso questo chiarimento perché sto leggendo tante cose, forse per non conoscenza dei fatti, che veramente mi lasciano stranito. Mi auguro che il calciatore possa gonfiare le reti e dare una mano all’Ischia per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Anche i biancoverdi, messo alle spalle il ko di Pozzuoli nell’ultima del 2023, continuano la preparazione verso la ripresa delle competizioni. Sarà ancora trasferta per i ragazzi di Angelo Iervolino, chiamati a riscattare una prima parte dell’annata sportiva dai due volti: avvincente in Coppa, deludente in campionato. Tra una settimana Filosa e compagni saranno impegnati sul campo della Sarnese per la semifinale di ritorno, ma di mezzo c’è prima la prova in esterna sul terreno di gioco dell’Afragolese, quinta forza del girone A di Eccellenza.