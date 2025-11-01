domenica, Novembre 2, 2025
AM-Lire. Tu vuò fà l’americano

di Redazione Web
A buck or a pound.
Is all that makes the world go around
That clinking, clanking sound
Can make the world go ‘round
Money money money …
L. Minnelli, J. Grey, Money Money, Cabaret, 1972.

American espress,
ramme ’o dollaro ca vaco ’e press
sinò vene ’a puliss,
mette ‘e mmane addò vò iss.
(…) ’E signurine napulitane
fanno ’e figlie cu ’e ’mericane …
E. A. Mario, E. Nicolardi, Tammurriata nera, 1944

Le AM-lire furono messe in circolazione in Italia dal Governo Militare Alleato dopo lo sbarco in Sicilia nel 1943. Nella prima emissione il valore era espresso solo con cifre numeriche. I falsari non tardarono a trasformare una banconota di 100 in una di 1000 lire. Fu allora immessa una serie con il valore in lettere e sul retro le 4 libertà della Costituzione USA: di parola, di religione, dal bisogno, dalla paura.

Con l’armistizio di Cassibile il governo italiano dovette riconoscerla col cambio punitivo di più del quintuplo di quello di mercato. Gli italiani furono obbligati ad accettare dollari e sterline allo stesso cambio dai soldati alleati che così potevano comprare tutto, proprio tutto! Furono stampati 917,7 milioni di pezzi di AM-lire, pari a 167 miliardi di lire, 758 tonnellate di carta moneta, spedite in Italia in 23.698 casse, dal ’43 al ’45; un importo superiore all’ammontare delle emissioni della Banca d’Italia. Inevitabile l’impennata dell’inflazione.

Per contrastarle i tedeschi distribuirono biglietti da un dollaro con messaggi in italiano: “le promesse americane sono bolle di sapone come questa banconota”. Gli americani li battezzarono “bubble soap dollars”. Nel 1946 con la Repubblica la lira tornò a fluttuare liberamente, ma le AM-lire furono usate anch’esse fino al ’50. A Trieste fino al ’54.

Fu l’inizio della nostra “american way of life”? Canzoni come “Tu vuò fà l’Americano”, film come “Un Americano a Roma” – memorabile Alberto Sordi -, Mike Bongiorno in TV, il Rock, i Jeans “originali americani” dipinsero il cielo a stelle e strisce. Non sempre luminoso è ancora “nella” e “sulla” nostra testa. Per Trump c’è posto solo per chi “fà l’Americano”, per “il conformista”. Come nel romanzo di Moravia del ‘51 e nel film che ne cavò Bertolucci nel ’70.
Giorgia ce la mette tutta “pe’ fà l’Americaana a Rrooma!” Che dirle? “Mmisurarse cò Albertone, però, pe’ quanto te sforzi – scusa eh – proprio nun se pò”!

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

