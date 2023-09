Alveo La Rita, conclusi i lavori di pulizia e rimozione detriti

Si sono conclusi oggi, nel rispetto dei tempi previsti, i lavori di pulizia e rimozione dei detriti e della vegetazione nell’alveo la Rita, nel tratto a valle delle terme, dopo che erano già stati realizzati gli stessi interventi anche a monte, a cava Cuccufriddo.

Per il tratto restante, quello intermedio, compreso tra i due alvei, dove ricadono diversi fabbricati destinati alle attività termali in parte danneggiati dal terremoto del 2017, si stanno definendo gli accordi con i privati proprietari per le demolizioni degli edifici pericolanti e la messa in sicurezza delle terme.

Procedono, intanto, i lavori di pulitura anche in altri alvei naturali dei Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno, compreso cava del Monaco, e sono partiti proprio in questi giorni gli interventi di disgaggio massi e messa in sicurezza del costone di Sant’Angelo a Serrara Fontana