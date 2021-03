Alveo La Rita, arriva il Genio Civile

IDA TROFA | Da pochi minuti i tecnici del Genio Civile di Napoli, coordinati dal dott. Ennio Ciervo, sono giunti in Via Terme Rita per effettuare un ennesimo sopralluogo presso gli stabilimenti crollati.

I tecnici regionali sono a Ischia a seguito dell’ulteriore crollo verificatosi il 9 marzo 2021, come vi abbiamo raccontato nell’immediatezza dei fatti.

“Al fine di verificare lo stato dei luoghi per predisporre i primi interventi per la messa in sicurezza dell’area e per la rimozione di materiali che ostruiscano il libero deflusso delle acque dell’alveo La Rita” sono presenti i di Casamicciola e Lacco Ameno, i rispettivi Uffici tecnici e i proprietari delle strutture oggetto dell’intervento.

I volontari della FORIO CB, allertati dalla SORU, presteranno supporto e assistenza