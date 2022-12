Alvei parzialmente ostruiti, a Cava Pontina e Fondolillo affidati i lavori urgenti

Anche il Comune di Serrara Fontana si trova a fare i conti con i danni da frane e smottamenti causati daùll’evento eccezionale del 26 novembre e anche dalle piogge successive, sia pure non così intense. E così il responsabile del Settore Tecnico e Manutentivo arch. Alessandro Vacca ha dovuto affidare alcuni interventi di disostruzione degli alvei di Cava Pontina e Fondolillo.

Eppure nel primo caso, proprio di recente lo stesso Utc si era già attivato per far seguire lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati proprio a ripristinare il normale flusso delle acque, il cui costo era stato calcolato in 7.702,21 euro netti. Interventi affidati con trattativa diretta sulla piattaforma Asmecomm alla ditta baranese “Di Costanzo Costruzioni” per l’importo, in virtù del ribasso, di 7.640,59, ovvero 9.509,44 complessivi. I lavori, affidati il 15 novembre, erano stati regolarmente eseguiti e Vacca ha così liquidato la fattura all’impresa.

Purtroppo, il 26 novembre la pioggia intensa e continua e le forti raffiche di vento hanno causato danni un po’ ovunque. Tanto che «la presenza di numerosi piccoli smottamenti sulle strade comunali e provinciali hanno reso necessario nell’immediatezza dell’evento l’intervento di mezzi meccanici di ditte locali resasi immediatamente disponibili per la movimentazione del terreno smottato al fine di ristabilire le condizioni di circolazione».

Ma l’alveo di Cava Pontina a Fontana, nella parte terminale, presenta comunque una criticità. Vacca infatti evidenzia che «nel tratto che costeggia il lato destro della carreggiata , per chi proviene da Fontana e va in direzione Serrara, già oggetto di manutenzione da parte di questo ufficio, allo stato, sembra aver resistito alle forti piogge mentre risulta aumentato il livello sottostante la rampa di ingresso del civico 120 della Via Gennaro Iacono nonché l’altro alveo posto a valle della strada provinciale e che attraversa la stessa tramite un piccolo ponticello in muratura».

L’Utc ha provveduto a segnalare alla Città Metropolitana e alla Regione Campania «le criticità rilevate e la necessità di urgenti lavori di messa in sicurezza, tuttavia nelle more di un intervento più radicale si rendeva necessario provvedere alla disostruzione seppur parziale dell’alveo nel tratto sopra richiamato al fine di ripristinare lo scolo delle acque verso valle per evitare ulteriori danni». Tanto più che «le piccole piogge del 09 e 10 dicembre hanno continuato a trasportare nella parte terminale del richiamato alveo ulteriori quantità di terreno».

Il costo dell’intervento di movimentazione del terreno in parte con utilizzo di mezzi meccanici ed in parte a mano è stato quantificato in 1.500 euro Iva, dunque complessivi 1.830 euro. Importo sottosoglia che, stante anche l’urgenza, ha giustificato l’affidamento diretto dei lavori di disostruzione alla ditta locale “Scotti Brigida”.

La seconda criticità è stata rilevata a Sant’Angelo, dove l’alveo di Fondolillo, «che sfocia in prossimità della spiaggia delle Fumarole nella parte terminale si presentava completamente invaso ed intasato da una grande quantità di terreno/massi franati da monte provocando lo straripamento verso la strada adiacente e verso il mare e le attività site sull’arenile».

Anche qui, nelle more di un intervento radicale, è urgente far rimuovere il terreno e i massi accumulatisi nella parte terminale dell’alveo. Lavori il cui costo ammonta a 5.978 euro Iva compresa. Parimenti Vacca è ricorso all’affidamento diretto alla ditta “F.lli Iacono” di Forio.