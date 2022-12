Altro che manovra: il problema è la giustizia! |#4WD

Nel lontano 2008 tornavo dal Cosmoprof di Bologna lungo l’Autosole e ascoltavo in diretta i risultati dello spoglio delle elezioni politiche appena tenutesi. Il risultato a favore della Casa delle Libertà di Silvio Berlusconi fu a dir poco schiacciante, con una maggioranza in entrambe le Camere senza precedenti nella cosiddetta seconda repubblica.

Pensai, tra me e me: questo sarà un mandato epocale, perché finalmente ci sono i numeri per portare a compimento tutte le riforme istituzionali, a cominciare da quella sulla giustizia e, in particolare, sulla magistratura.

Mi illusi! Mancò poco allo strappo con Fini, ma soprattutto alla presa d’atto che Berlusconi preferì tenersi buoni i poteri forti, scegliendo a sorpresa di non guastar gioco, nella speranza del tutto illusoria che certe sue posizioni -sia personali sia aziendali- restassero fuori dal loro mirino. Beffato due volte, quindi, perché non solo tutte le azioni contro di lui sono proseguite su ambo i fronti, ma anche perché alla prima occasione utile, all’insegna dello spread, il Cavaliere fu costretto alle dimissioni per lasciar spazio al carnefice filo-UE e neo-senatore a vita Mario Monti.

Amici lettori, quel che voglio dire con questa premessa è molto semplice: mentre un po’ tutta la stampa pensa di condizionare l’opinione pubblica evidenziando presunte difficoltà del Governo Meloni con la manovra finanziaria in corso d’approvazione, è proprio il coraggio di portare avanti le riforme (e ancora una volta quelle su giustizia e, quindi, magistratura) la vera prova del nove di questo nuovo esecutivo. Avete visto, ad esempio, cosa è successo con la soglia del contante? Anche l’UE l’ha portata a diecimila euro, cioè il doppio di quella ipotizzata dalla Meloni che le ha provocato l’accusa di favoreggiamento agli evasori. Per la giustizia, invece, è bastata qualche dichiarazione del Ministro Nordio per far alzare le barricate alla “casta”, pronta a chissà quale rappresaglia ad orologeria pur di non essere toccata. E siamo solo all’inizio!

Avanti, Giorgia: fagli vedere chi sei!