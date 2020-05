…altro che crisi! Enzo si preoccupa di nominare il funzionario per la riscossione dei tributi!

Altro che sostegno a famiglie ed imprese! Mentre l’economia è al collasso il Comune spenderà 200 euro per il corso formativo su Skype promosso dall’A.N.U.T.E.L. Ma può un Cat. C fungere da funzionario cat D? Un "C", può diventare funzionario? Tutto pronto per una causa di lavoro per “mansioni superiori”…. Ma che metodo di amministrare è?

Mentre la maggioranza dei cittadini e delle attività economiche versa in una grave crisi economica a causa dell’emergenza sanitaria, il Comune d’Ischia si preoccupa di nominare un funzionario responsabile della riscossione. Invece di pensare a rinviare appunto la riscossione dei vari tributi comunali, Enzo Ferrandino si affretta ad affrontare una ulteriore spesa, sia pure non cospicua, per adempiere a tale incombenza.

E il responsabile dell’ufficio competente, Antonio Bernasconi, ha provveduto ad attuare la volontà degli amministratori. In base alla normativa del 2019 che consente tra l’altro ai Comuni di nominare appunto tali funzionari, «i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al Segretario Comunale… in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere».

Ma non ci sembra questo il momento di riscuotere i crediti!

Tale compito deve essere comunque affidato a un dipendente comunale in possesso dei titoli e requisiti prescritti e che abbia obbligatoriamente «superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione». Ovviamente in questo momento non è possibile seguire tale corso in aula e dunque è venuta “in soccorso” degli Enti l’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.), che ha proposto un programma formativo ad hoc, per «dare attuazione ai nuovi strumenti legislativi di potenziamento degli Uffici Tributi contemplati nella legge di bilancio 2020, con propria docenza qualificata, a costi organizzativi e di gestione di lieve entità, facilmente sopportabili». Corso che si svolgerà utilizzando la piattaforma di Skype for business ed è programmato dal 12 al 15 maggio.

Ergo, il Comune d’Ischia ha colto al volo l’occasione. Preferendo l’offerta dell’A.N.U.T.E.L. in quanto alla luce degli scopi statutari e della sua natura di “non profit”, «corrisponde pienamente alle finalità da perseguire ed alle esigenze di contenimento dei costi dell’Ente».

Al termine del corso il dipendente sosterrà un esame di abilitazione e poiché la normativa «non prevede alcuna formalità in ordine allo svolgimento della prova di esame e che il contingente periodo emergenziale impone di limitare al minimo i contatti interpersonali si ravvisa la opportunità di procedere alla nomina di un solo soggetto che procederà a valutare l’esame finale nella persona del Dirigente o il Responsabile del servizio (o in alternativa del Segretario Comunale)». A valutare l’esame finale sarà ovviamente lo stesso Bernasconi. Mentre la dipendente prescelta è Tiziana Iacono, già in servizio presso l’Ufficio Tributi del Comune di Ischia da due anni e in possesso dei requisiti richiesti. In proposito, però, pur in possesso della laurea in giurisprudenza, la Iacono, essendo funzionario di categoria C, non potrebbe svolgere le funzioni di un funzionario che impegna l’Ente all’esterno. Occorrerebbe un dipendente di categoria D. Resta quindi il dubbio sulla scelta operata da Bernasconi.

La spesa impegnata ammonta a 200 euro «relativa alla quota di adesione (escluso il pranzo) per la partecipazione al corso suddetto». Se il corso si svolge su Skype, sembra ovvio che non debbano essersi spese per il pranzo, non essendo prevista una trasferta…

Sta di fatto che mentre l’economia ischitana langue, Enzo si preoccupa di riscuotere i tributi, ovvero spremere altri soldi da chi in questo momento non può averne… Altro che sostegno a cittadini e imprese!