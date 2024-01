Altrimenti ci arrabbiamo: Stani Verde cambia tutto il “management comunale” della monnezza foriana

Ugo De Rosa | Altrimenti ci arrabbiamo. Il richiamo all’iconico e storico film di Bud Spencer e Terence Hill è una citazione per provare a racchiudere, in breve, il cambiamento più importante che si sta vivendo all’ombra del Torrione.

Un cambiamento di uomini e di pedine che cambia i rapporti tra la pubblica amministrazione e la Super Eco, la società che si è aggiudicata l’appalto da oltre 36 milioni di euro per la gestione dei rifiuti nel comune di Forio.

Era estate quando in una rivoluzione di dirigenti, il sindaco di Forio, decise di spostare il settore “ambiente” dalla gestione storica di Enzo Rando al nuovo entrato Francesco Schiano di Coscia. Un cambiamento che aveva fatto nascere (e morire) la famosa “fronda del regalino” e che aveva fatto storcere il muso a qualche vecchio amministratore di Forio e, soprattutto, allo stesso dirigente che negli anni scorsi, più che il dirigente aveva svolto, di fatto, il ruolo del sindaco ombra.

Una gestione, quella di Rando, che non ha mai permesso troppe intromissioni o co-gestione e che, però, è arrivata al capolinea come tutte le cose della vita. Dopo il cambio del dirigente, tuttavia, Enzo Rando era rimasto RUP dell’appalto della nettezza urbana e, quindi, aveva il controllo effettivo dei vari aspetti della “commessa pubblica”.

Il nuovo corso di Stani Verde, come lo stesso aveva annunciato in consiglio comunale rispondendo alle minoranze è continuato anche in questi mesi dove tutti, un po’, siamo stati distratti dal Natale foriano, dalle feste e dagli eventi.

Al netto di qualche mal di pancia e di qualche “letterina” che non si erano mai lette al comune di Forio, per forma e contenuto, solo negli ultimi due mesi dello scorso anno si è vissuta la vera rivoluzione della nettezza urbana a Forio. Un cambio totale che, in verità, non si era mai registrato – nella storia recente – tra le amministrazioni dell’isola d’Ischia.

Fino ad oggi, infatti, i settori più delicati erano quelli che giravano attorno all’edilizia privata e alla gestione dei vari abusi edilizi, da Forio, invece, arriva un “colpo”, se così lo vogliamo chiamare, che cambia la gestione amministrativa di un settore delicatissimo. Va anche detto che in altri comuni la gestione dei rifiuti è per alcuni affidata alle partecipate pubbliche e, per altri, è ha certamente un impatto decisamente inferiore rispetto al piano economico dell’appalto.

Ma torniamo al titolo. La scelta di “altrimenti ci arrabbiamo” è legata anche al fatto che questo cambiamento potrebbe non essere fine a se stesso. Ad oggi possiamo registrare solo un cambio di nomi e di posizioni ma nessuno esclude, anche se solo ipoteticamente, anche un risvolto diverso sotto l’aspetto giudiziario ma ad oggi, in questo senso, non si registra nessun segnale. Tuttavia, però, come si dice, del domani non v’è certezza.

E veniamo ai cambiamenti che Stani Verde e i suoi della maggioranza (nella foto c’è il presidente del consiglio comunale Gianni Mattera per evitare reazioni bambinesche) hanno apportato in questi giorni.

La prima, quella che più impatta sulla gestione dell’appalto è senza dubbio quella del RUP.

Con una delibera di giunta del 29 novembre 2023, infatti, in relazione al Contratto di appalto “Servizio di gestione integrata di igiene urbana e servizi accessori per il Comune di Forio per il settennio 2020-2027 è stato cambiato il Responsabile Unico del Procedimento atteso che “con Delibera di Giunta nr. 4 del 09.01.2020 al fine di avviare le procedure di gara per il servizio di gestione integrata di Igiene Urbana e Servizi accessori venivano approvati gli allegati tecnici redatti dal Capo del III Settore e contestualmente si dava mandato RUP dott. Vincenzo Rando di provvedere all’indizione della precitata gara della durata di sette anni.

E così, dopo il cambio dei settori la giunta arriva a deliberare “di nominare, in sostituzione del RUP Dott. Vincenzo Rando – Responsabile del Settore III Settore, il Dott. Francesco Schiano di Coscia – Responsabile del Settore X, nominato con Decreto Sindacale n. 43 del 13/09/2023 quale RUP dell’appalto in oggetto indicato”.

Una modifica che era figlia di un evidente mal di pancia comunale. Una settimana prima di questo cambio, va evidenziato, al protocollo del comune di Forio arrivano le dimissioni dall’incarico di D.E.C. del predetto appalto da parte dell’arch. Marco Raia. Una mossa che fa il paio con le dimissioni che sono state protocollate il 4 gennaio da parte dell’ing. Mauro Pizzuti Miragliuolo dall’incarico di CSE.

Una doppia dimissione che ha portato alla nomina dell’ing. Luca De Girolamo quale “direttore dell’esecuzione con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto/appalto “Servizio di gestione integrata di igiene urbana e servizi accessori per il Comune di Forio per il settennio 2020-2027 CIG 8200396CD” e dell’arch. Federica Verde quale C.S.E. ovvero quale “collaboratore tecnico e/o amministrativo nello svolgimento degli atti e delle attività che caratterizzano l’appalto summenzionato”.

Un cambiamento che va ben oltre i nomi dei funzionari e che dovrebbe segnare un atteggiamento completamente diverso nei rapporti tra l’azienda e l’ente. Di una cosa, però, siamo certi, questo è solo l’inizio.