Altre priorità, solita musica | #4WD

Il Covid è di nuovo in agguato, ma al Governo non sembrano granché interessati ad una strategia comune da concordare con le regioni e gli organi territoriali. Ancora minore è il loro interesse a concretizzare quegli aiuti alle imprese e ai lavoratori, deliberati e promessi da mesi, di cui non si vede ancora la benché minima elargizione. L’autunno e l’inverno sono ormai alle porte e già settembre testimonierà il clima di austerity (per dirla con eleganza) che andremo ad assaporare molto presto e senza alcuna certezza di ritornare alla normalità.

Grande attenzione, invece, la meritano le trattative politiche tutt’altro che segrete (anzi, sbandierate dagli organi d’informazione con tanto di dichiarazioni dei diretti interessati) per conciliare la posizione da assumere al prossimo referendum per la riduzione dei parlamentari (altra pagliacciata per illudersi di ridurre la spesa pubblica ignorando ben altri sprechi) in cambio dell’adozione di una nuova legge elettorale ad usum delphini che tuteli le poltrone di questo o quel partito.

E come se non bastasse, vorrebbero farci credere ad ogni costo che si sta lavorando senza soluzione di continuità con provvedimenti di straordinaria importanza (meno male che il “poderoso” è stato messo da parte da tempo) per affrontare un momento senza precedenti.

Questo gravissimo senso di irresponsabilità dell’attuale coalizione componente l’esecutivo nazionale, frammista all’insipienza delle minoranze e all’azione incontrastata dei soliti poteri forti che nessuno ancora si sogna di scalfire (proprio come Berlusconi nel 2008), ci pone dinanzi ad un interrogativo di indiscutibile attualità: riusciremo mai a riappropriarci di quella dignità di Paese che, passando per la vera cittadinanza attiva, si traduce nella scelta dal basso verso l’alto di una nuova classe dirigente preferita non per i nostri interessi personali, bensì per le qualità e le possibilità concrete di cambiare in meglio tutto quel che appartiene a tutti?