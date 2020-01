Altre ore in auto convenzionamento al Rizzoli. La storia si ripete anche a gennaio

Ida Trofa | Il direttore sanitario del Rizzoli, il Dottor Antonio Castagliuolo propone al direttore generale Antonio D’Amore, ancora, di prendere atto delle attività da realizzarsi per il mese di gennaio 2020 al fine di garantire la sicurezza del governo clinico di pazienti e di prevedere il ricorso al convenzionamento per l’UOC di cardiologia, UTIC e di radiologia del presidio ospedaliero di Ischia, autorizzando un numero di ore pari a 300 ore per ciascuna UOC. Una prassi ormai consolidata.

Il direttore lacchese chiede di stabilire, inoltre, come al solito, che tale modello organizzativo serva al reclutamento di personale.

D’Amore, così, alla stregua dell’istruttoria compiuta dal direttore del Rizzoli e delle risultanze degli atti, autorizza il numero di ore indicate sia per la cardiologia che per la radiognostica pari a 300 ore rispettivamente e con un corrispettivo di euro 60 all’ora lavorativa per i turni diurni e prevedendo, invece, per i turni notturni dalle 20 alle 8 del mattino, una remunerazione complessiva pari a 480 € per il mese di gennaio 2020 in regime di auto convenzionamento.

Le richieste sono giunte l’11 dicembre scorso per quanto riguarda la cardiologia e il 5 dicembre per quanto riguarda la radiodiagnostica.

Secondo le attestazioni delle varie direzioni, sia la cardiologia che la radiognostica non possiedono una dotazione organica atti a garantire i livelli assistenziali e l’assistenza H 24, valutato che, tuttora, in corso lo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata al reclutamento delle unità di dirigente medico a tempo indeterminato per garantire la dotazione minima.

Le varie unità operative dei presidi ospedalieri aziendali posti sulla terraferma hanno dichiarato la disponibilità, ognuno in proporzione alle rispettive dotazioni organiche, ad effettuare i turni per sopperire alle carenze della cardiologia e della radiognostica per il mese di dicembre prima e ora per il mese di gennaio.

La gallina dalle uova d’oro

Non c’è stabilità, né programmazione duratura nella gestione dei fatti sanitari isolani.

L’ennesima previsione, in deroga e con uffici straordinari che usa il Rizzoli come terreno di sfruttamento.

La lobby della sanità fa proseliti sul territorio e usa l’insularità come pretesto. Una gallina dalle uova d’ora.

“Il presidio ospedaliero di Ischia, poiché su isola e zona disagiata, con un punto nascita in deroga e che durante il periodo estivo la popolazione sull’isola aumenta notevolmente in quanto meta di turisti, per questo persistono le criticità organizzative che impediscono di fatto la predisposizione dei turni ordinari al fine di consentire il mantenimento dei livelli assistenziali ospedalieri di emergenza-urgenza del presidio ospedaliero”.

Recitano, più o meno così i “visto” e i “considerato che” che fanno da cornice e motivazione ai decreti in sequenza firmati da Antonio D’Amore.

Una manfrina, ormai, questa del disagio che risulta buona solo a mal celare interessi e favori di sorta.

Le regionali sono alle porte ed è bene fertilizzare il terreno dell’elettorato.

Nulla di buono o di nuovo per la sanità e, soprattutto, per l’utenza sanitaria. Solo l’ennesimo foraggiamento in favore di medici e professionisti vari con l’accordo, ennesimo, di ore in autoconvenzionamento, a cifre blu, da pagarsi con i fondi pubblici.

Ogni mese la stessa storia: ottobre, novembre, dicembre si va di convenzionamento in convenzionamento e anche con il nuovo anno la storia è quella vecchia dell’anno precedente.

Dotazione incapace di garantire l’assistenza H24

Così, di rifiuto in rifiuto, il Rizzoli non possiede una dotazione organica atta garantire l’assistenza H 24. Nel mentre è sempre in corso di svolgimento la procedura concorsuale finalizzata al reclutamento delle unità di dirigente medico a tempo indeterminato per garantire la dotazione minima standard minimi.

Come per gli altri reparti, senza farsi pregare i responsabili della cardiologia e dei reparti ospedalieri pertinenti posti sulla terraferma hanno dichiarato la disponibilità ognuno di propria a e competente, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche, ad effettuare dei turni per sopperire alla carenza dell’unità di cardiologia.

Lo chiamano auto convenzionamento

Cifre stratosferiche che se ufficialmente garantisco servizi, ufficiosamente, rappresentano una vera e propria manna dal cielo per i fortunati medici incaricati, capaci cosi di garantirsi lauti compensi e stipendi sostanziosi. Soldi extra guadagnati per ore di lavoro coperte al di fuori del normale turno di servizio. E pagate il triplo rispetto allo straordinario. Modello privilegiato per tali garanzie è, appunto, il sistema dell’autoconvenzionamento. Si tratta di un istituto contrattuale che prevede l’utilizzo di personale interno per colmare le carenze in organico. Affidando ore di lavoro in più ai medici nella struttura di appartenenza o in altre dell’Asl. Un istituto particolarmente gradito alla direzione ASL voluta dallo Sceriffo Vincenzo De Luca. E tutto questo ha un costo maggiorato. Chi aderisce, infatti, viene retribuito come se fosse un libero professionista esterno. Rispetto ai circa 20 euro per ogni ora di straordinario, per un’ora di auto convenzionamento, come detto, ci vogliono anche 60 euro.

E a Lacco Ameno, questo sistema, ormai, è prassi nel settore dei medici, anestesisti rianimatori, cardiologi, ortopedici e chi più ne ha più ne metta.