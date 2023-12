Altra grana per Giosi, impugnato il concorso per le assistenti sociali! Requisiti troppo restrittivi e un’aspirante candidata ricorre al Tar

Gaetano Di Meglio | Uno dei concorsi indetti da Giosi Ferrandino per rimpolpare l’organico comunale è ora oggetto di ricorso al Tar. Si tratta della procedura selettiva per titoli ed esami per l’assunzione di due unità – Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione – Profilo Assistente Sociale (ex cat. D) – a tempo indeterminato e part time al 50%. In attuazione appunto del Piano del fabbisogno di personale approvato dalla Giunta a luglio scorso.

Ma i requisiti richiesti, ovvero il tipo di laurea, sono stati ritenuti troppo selettivi e quindi discriminanti da una aspirante candidata, che ha impugnato il bando assistita dagli avvocati Maria Petrone e Massimo Stilla. Chiedendo l’annullamento della parte in cui «tra i requisiti specifici di ammissione – prevede (a pena di esclusione) i seguenti titoli di studio: Laurea Magistrale ai sensi DM 270/2004 – Laurea Specialistica ex DM 509/99 o Laurea del vecchio ordinamento in Servizio sociale e Politiche Sociali o equipollenti». Si chiede l’annullamento previa sospensione anche della determina con la quale è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi con riserva alla selezione, del provvedimento a firma del presidente della Commissione esaminatrice con il quale sono stati fissati tempi e modalità di svolgimento delle prove scritta e orale e del verbale del 4 dicembre.

Nel ricorso si evidenzia subito che la clausola imposta «viola la disciplina nazionale sull’accesso al predetto profilo professionale ed è, quindi, affetta da eccesso di potere, in quanto arbitrariamente restrittiva della possibilità di accedere al concorso. Essa, pervero, esclude incomprensibilmente la possibilità a chi è in possesso di laurea triennale in Scienze del servizio sociale (L39) o laurea triennale vecchio ordinamento di essere ammesso a partecipare alla predetta selezione».

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BLOCCATA

Si contestano anche le modalità stabilite per la presentazione delle candidature, che hanno “tagliato fuori” senza scampo la ricorrente: «Peraltro, avendo il bando previsto una modalità di presentazione della domanda di partecipazione esclusivamente informatizzata, è stato impossibile presentare la candidatura se non si fosse stati in possesso di almeno uno dei predetti titoli indicati dal bando stesso.

Ed infatti, la ricorrente, in possesso di laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale, ha vanamente tentato di presentare entro i termini la domanda di partecipazione al concorso de quo.

Tale domanda, come detto, doveva essere presentata tramite la compilazione di un modulo informatizzato il quale, tuttavia, consentiva di scegliere solo tra i titoli di studio in esso elencati e, quindi, tra quelli previsti dal bando, che non comprendevano la laurea triennale. Il predetto modulo non consentiva, infine, nemmeno di trasmettere la domanda senza l’indicazione del titolo di studio posseduto, ciò che ha impedito alla ricorrente di inviare la domanda da lei predisposta: questa è rimasta in stato di “bozza” sul sistema di invio delle domande».

Nonostante al momento la impossibilità materiale di partecipare al concorso, e l’orientamento della giustizia amministrativa secondo cui «l’esito di una procedura di gara è impugnabile soltanto da colui che vi ha partecipato», sono previsti casi come quello in esame. Nel ricorso si riporta infatti che «è pur vero che a tale regola generale si deroga in alcune ipotesi, compresa quella in cui l’operatore impugni direttamente le clausole del bando, assumendone l’immediato carattere escludente».

COSA PREVEDE IL CCNL

Il motivo di censura e impugnazione riguarda dunque in particolare la violazione e falsa applicazione del CCNL Funzioni Locali, manifesta arbitrarietà, disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta, violazione del principio di uguaglianza.

Gli avvocati Petrone e Stilla evidenziano subito che se all’Amministrazione che indice un concorso viene riconosciuto un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti, tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che «in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà». Che sono le censure mosse nel caso di Casamicciola.

Il punto centrale è che «il criterio specifico di ammissione qui impugnato non risulta proporzionale rispetto all’oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all’interesse pubblico perseguito.

In particolare, per quel che rileva in questa sede, non risulta giustificata la pretesa titolarità di Laurea Magistrale ai sensi DM 270/2004, Laurea Specialistica ex DM 509/99 o Laurea del vecchio ordinamento in Servizio sociale e Politiche Sociali o equipollenti, con esclusione, quindi, della laurea triennale in Scienze del servizio sociale (L39) o laurea triennale vecchio ordinamento assolutamente idonee per il profilo professionale da ricoprire».

LA LEGGE RICONOSCE LA LAUREA TRIENNALE

A fondamento del ricorso, si ricorda quanto contenuto nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali, che «prevede tra i requisiti di base per l’accesso all’area dei funzionari e della elevata qualificazione la laurea (triennale o magistrale), eventualmente accompagnata da iscrizione ad albi professionali».

Aggiungendo: «Ciò emerge dalla mera lettura dell’allegato 8 di tale Contratto Collettivo (tra l’altro richiamato nel bando di che trattasi), nel quale, oltre ad essere identificati i funzionari dall’elevata qualificazione, tra i quali viene espressamente indicato lo “specialista in attività socio assistenziali”, si precisa che tra i requisiti di base per l’accesso è prevista la laurea (triennale o magistrale), eventualmente accompagnata da iscrizione ad albi professionali». A Casamicciola, in sostanza, hanno richiamato una previsione che “sbugiarda” i requisiti imposti…

Del resto, la normativa in materia «esprime un principio di ordine generale che regola la materia dell’inquadramento funzionale nel pubblico impiego, a tenore del quale il possesso del titolo della laurea è requisito necessario e sufficiente ai fini dell’accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale “ex Categoria D” e attualmente denominata “Area Funzionari ed EQ”».

La laurea triennale è valida per partecipare ai concorsi e gli avvocati Petrone e Stilla ribadiscono che l’unico titolo universitario conosciuto dall’ordinamento prima della riforma attuata del 1997, «costituito dal diploma di laurea (D.L.), è stato sostituito dalla laurea (L. di cui ai D.M. innanzi citati) che si consegue al termine del corso di studi di durata triennale».

Dunque «tanto comporta che il legislatore con le disposizioni di legge che disciplinano l’accesso alla dirigenza, i criteri di selezione dei dirigenti, i meccanismi degli incarichi dirigenziali, ma più in generale i criteri ed i meccanismi di reclutamento, di selezione, di progressione e riqualificazione professionale dei dipendenti pubblici, laddove non ha inteso richiedere in modo espresso un titolo di studi ulteriore e specializzante, ma ha fatto riferimento alla laurea o al diploma di laurea ha inteso richiedere il possesso dell’unica “laurea” oggi riconosciuta in quanto tale che è quella cd. triennale, ossia quella conseguita all’esito di un corso di studi universitari di durata triennale».

LA NUOVA DISCIPLINA APPROVATA DAL COMUNE

Il “bello” della vicenda è che al Comune di Casamicciola viene contestato di aver contraddetto, nel bando impugnato, quanto deciso poco prima dalla stessa Giunta! Si legge infatti nel ricorso: «A tali considerazioni di carattere generale deve, infine, aggiungersi che il Comune di Casamicciola Terme, con Deliberazione della G.M. n. 37 del 12 ottobre 2023, avente ad oggetto “Esame approvazione nuovo schema per la disciplina delle assunzioni e dei concorsi”, all’art. 12, comma 1, punto 3, ha previsto che: “la scelta dei titoli non deve risultare né sproporzionata rispetto ai requisiti richiesti per svolgere le funzioni relative al posto da ricoprire né discriminatoria e deve operare una giusta compensazione tra titoli di servizio ed altri titoli”».

Il che porta i legali a concludere: «Va da sé che con la indicazione dei criteri specifici di ammissione indicati nel bando e qui impugnati l’amministrazione intimata si è determinata in modo logicamente incompatibile rispetto a quanto essa stessa aveva stabilito con la richiamata delibera di G.M.».

Chiaramente esistono i presupposti per richiedere la sospensione degli atti impugnati, emergendo il danno grave. Ricordando che, «allo stato, la ricorrente non ha potuto nemmeno presentare la propria candidatura a causa delle modalità informatizzate di presentazione della domanda di partecipazione».

Ma il tempo stringe, in vista delle prove di esame, e una misura cautelare collegiale non arriverebbe in tempo. Di qui l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche, da adottarsi con decreto presidenziale. Gli avvocati Petrone e Stilla ricordano infatti che la prova scritta è prevista per il 20 dicembre e quella orale per il 29 dicembre: «Ricorrono, pertanto, i requisiti della estrema gravità e dell’urgenza tale da non consentire la dilazione della trattazione della domanda di sospensione fino alla data della prossima camera di consiglio e, pertanto, possono essere disposte misure cautelari monocratiche, idonee a salvaguardare nelle more le ragioni della ricorrente».

In attesa che venga fissata l’udienza per la sospensiva. Per la discussione del merito, ovviamente, i tempi saranno lunghi. Ma intanto il concorso per assistenti sociali di Giosi rischia di essere “congelato”.