Alpina d’Ischia. Il ricordo di Cassandra Mele: “Chiaro esempio di eccellente militare”

Gaetano Di Meglio | Cassandra Mele, il Caporale Maggiore Capo del 3zo Reggimento Alpini dell’Esercito Italiano era una donna, forte, di cui Ischia può andare orgogliosa. Ci ha lasciato alle prime luci di un nefasto martedì 28 giugno. Ci ha lasciato sentendo i piedi legati ai pedali della sua bici da strada. Ruote piccole, manubrio abbassato e l’adrenalina che si sente ad ogni pedalata ben assestata. Il muscolo della gamba che preme, prima carica e poi lascia partire quella potenza che ti fa sentire bene. Così, Cassandra, con la luce ancora non alta del sole, si è scontrata contro la Fiat Panda di Heloise Cigliano, 26 anni, anche lei ischitana.

Ma la storia di Cassandra, quella che questa mattina alle 5.10 ad Ischia Ponte hanno onorato gli amici ciclisti, è una storia che va raccontata in tutti i suoi aspetti.

Oltre al suo esempio di vita, oltre a quello che era e che ha lasciato nella vita di quanti l’hanno conosciuta, Cassandra ci ha lasciato un messaggio che supera i suoi gesti. Troppa voglia di vivere, troppa voglia di ridere, troppa voglia di non arrendersi per essere un addio. Cassandra è morta lasciandoci un imperativo. Una piccola lezione di vita, non richiesta e non voluta, scritta da lei stessa 24 ore prima.

Si, è la storia che ha pubblicato sui suoi canali social. C’è lei che pedala (e chi ha fatto qualche giro in bici, conosce le emozioni della salita e la gioia della fatica) e la voce di Fiorella Mannoia che canta “resistenza”.

Solo queste parole “Non avere paura di non avere coraggio. Fai la differenza dentro questo viaggio. E spalancare gli occhi a quel che vedi. E dare sempre spazio ai tuoi pensieri”.

E la frase “Il dolore quasi sempre ti regala coraggio. E’ il suo modo per farsi perdonare.” di Fabrizio Caramagna. Le aveva cercate, forse le conosceva a memoria. E le ha messe insieme.

Era il coraggio della vita che lei stessa riusciva a sostenere e a tenere alto. Alessia, la sorella gemella di Cassandra, me l’ha descritta così: «Era sempre sorridente. Piena di vita. Ha lasciato un segno in tutte le persone che l’hanno incontrata. Sulla sua borraccia appesa al palo dove è volata, c’è la frase “prova a fermarmi se ci riesci”. Solo la morte avrebbe potuto fermarla. E diceva sempre che se doveva morire doveva succedere in bici. Era mia sorella gemella, io super premurosa con lei. Mi prendeva in giro per la mia ansia ed aveva sempre un pensiero per me. Anche da lontano era sempre presente».

Parole sincere e condivise da molti. Ho condiviso la notizia con molte persone e tutti quelli che la conoscevano sono scoppiati a piangere. Una commozione ampia e condivisa che mi ha incuriosito. Solitamente non accade. Anzi, non accade e basta.

Ischia, la nostra comunità, però, deve un ricordo ufficiale a questa donna di Ischia, di questo militare, di questo Caporale Maggiore Capo. Di questo alpino.

Studentessa del Telese di Ischia, ha saputo riconoscere il coraggio di “dare sempre spazio ai tuoi pensieri” e si è arruolata.

Ve la raccontiamo con tre elogi ufficiali. Tre elogi che ci raccontano il Caporale Maggiore Capo Cassandra Mele. Un soldato. Con il suo coraggio e il suo impegno, ha lasciato un segno indelebile anche nell’Esercito Italiano.

LA MISSIONE A SHINDAND IN AFGHANISTAN

«INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE REGIONAL COMMAND – WEST Ce. Tributo alla S.V. un elogio da trascrivere con la seguente motivazione: “Volontario effettivo alla Compagnia Comando e Supporto Logistico della TF CENTRE di stanza in Shindand, nell’ambito della Forza Internazionale di Sicurezza e Assistenza (ISAF) in Afghanistan (Regional Command West), con l’incarico di addetto al vettovagliamento, si è distinta per l’altissimo senso del dovere e la totale dedizione al servizio. Nonostante fosse alla sua prima esperienza all’Estero, le sue elevatissime qualità personali, l’assoluta disponibilità e il sincero entusiasmo che la animano le hanno consentito di raggiungere, in ogni circostanza, brillanti risultati. Lavoratrice instancabile, ha operato senza risparmio di energie, in completa sinergia con il personale della cucina, fornendo un contributo fondamentale per il funzionamento di un settore determinante per l’assolvimento della missione. Chiaro esempio di eccellente militare che si è posto come validissimo e affidabilissimo collaboratore dei suoi superiori ed esempio positivo per i propri commilitoni».

L’ESERCITAZIONE “MARTELLO 2010”

Tributo alla S.V. Un elogio da trascrivere con la seguente motivazione: «Volontario in ferma prefissata effettivo alla Compagnia Comando e Supporto Logistico con l’incarico di addetto al vettovagliamento, svolgeva il proprio compito con eccezionali impegno e dedizione. In particolare, durante lo svolgimento dell’esercitazione “Martello 2010” presso il poligono di Carpegna, nella fase di schieramento della zona servizi di gruppo tattico, trovatosi ad operare in condizioni ambientali e climatiche particolarmente difficili, affrontava l’impegnativa situazione con convinta ed encomiabile dedizione ed assoluto spirito di sacrificio. Sopportando turni di lavoro serratissimi, profondendo ogni energia nell’assolvere i compiti ricevuti, dimostrava di possedere eccellenti virtù militari e contribuiva in modo determinante alla riuscita dell’importante attività. Col suo esemplare comportamento, mantenuto anche negli altri momenti dell’attività, ha guadagnato la stima ed il rispetto di superiori e colleghi».

MENSA UNICA DELLA CASERMA BERARDI

Tributo alla S.V. un elogio da trascrivere con la seguente motivazione: «Volontaria impiegata con l’incarico di addetto al vettovagliamento presso la mensa unica della Caserma Berardi, evidenziava pregevoli attitudini organizzative e gestionali del settore di competenza. In possesso di una preparazione tecnico-professionale di primissimo piano, abbinava un eccezionale entusiasmo ed uno spiccato spirito di iniziativa contribuendo a razionalizzare le procedure e ridurre le tempistiche di gestione della specifica branca. Impegnata in molteplici attività, forniva costantemente senza risparmio di energie, un decisivo contributo alle attività delle compagnie garantendo un servizio puntuale e preciso. Chiaro esempio di abnegazione e dedizione al servizio, con il suo operato contribuiva al corretto funzionamento del settore di pertinenza».