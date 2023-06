Alluvione in Emilia Romagna, al via tavolo permanente A Palazzo Chigi

ROMA (ITALPRESS) – Si è insediato a Palazzo Chigi il tavolo permanente per la gestione dell’emergenza sulla alluvione in Emilia-Romagna, presieduto dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Della delegazione del governo facevano parte: il viceministro Bignami, il sottosegretario Albano, il deputato Foti in qualità di relatore del ddl alluvione, i capi dipartimento di Protezione civile Curcio, vigili del fuoco Lega e Casa Italia Ferrara. Per la delegazione Emilia-Romagna il presidente Bonaccini, il presidente dell’Upi De Pascale, dell’Anci Vecchi, il segretario generale dell’Autorità di Baci o del Po Bratti, l’assessore con delega alla Protezione civile Priolo e il direttore generale Cura del territorio e dell’ambiente Ferrecchi.Nel corso dell’incontro, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, nella qualità di commissario delegato, ha illustrato il Piano degli interventi complessivi che prevederebbe un costo di circa otto miliardi e ottocento milioni. Il ministro Musumeci ha assicurato “la massima attenzione da parte del governo e la disponibilità, dopo una verifica del Piano stesso, a fornire gradualmente le risorse che si renderanno necessarie, dando priorità ai primi interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei fiumi maggiormente compromessi e al ripristino dei collegamenti viari con i centri abitati rimasti isolati”.

