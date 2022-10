Alluvione di Casamicciola, tutto prescritto. Era sbagliata la sentenza di primo grado

Si chiude con un “colpo di scena” la vicenda processuale legata all’alluvione di Casamicciola del 2009. Ovvero con una sentenza di prescrizione della Corte di Appello di Napoli. Il 10 novembre 2009 una colata di fango e acqua staccatasi dalla collina sovrastante si riversò a valle travolgendo ogni cosa e causando gravi danni a strutture ed autovetture, trascinate fin nelle acque del porto. E in una di queste auto perse la vita la piccola Anna De Felice di appena 14 anni. La “piena” di fango e detriti causò anche diversi feriti.

Per quella immane tragedia erano stati rinviati a giudizio i due ex sindaci di Casamicciola Giosi Ferrandino e Vincenzo D’Ambrosio (in carica il giorno del disastro), l’allora responsabile dell’Ufficio tecnico comunale Silvano Arcamone e il direttore responsabile dei lavori a Piazza Bagni Simone Verde. Con le accuse di disastro colposo e omicidio colposo. Nel maggio 2019 tutti vennero assolti dalla prima accusa, mentre il solo D’Ambrosio condannato a quattro anni per omicidio colposo con l’aggiunta dell’aggravante a seguito della modifica operata dal pubblico ministero prima delle richieste. In pratica venne integrata l’originaria accusa «Perché per colpa, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia ciascuno nella rispettiva qualità indicata alla contestazione precedente, e con le condotte omissive ivi descritte, cagionavano la morte di De Felice Anna; in particolare la De Felice trovatasi sulla pubblica via, al verificarsi dell’evento franoso, veniva investita e trascinata dal fiume di fango fino al mare, trovandovi ivi la morte». Aggiungendo l’ultimo capoverso del disastro colposo: «In particolare a seguito di forti precipitazioni piovose, a causa del mancato deflusso delle acque piovane attraverso gli alvei naturali ostruiti, per l’omessa esecuzione dei necessari ed indispensabili lavori di bonifica e risanamento, si verificava a monte del centro abitato di Casamicciola un grosso accumulo con conseguente evento franoso sul predetto centro abitato, a causa del quale numerosi passanti tra i quali Mennella Pasquale, Trofa Francesco, Gigante Vincenzo, Maio Nicola, Maio Arnaldo, De Felice Claudio, De Vargas Aurora, Castagna Elisa, Gigante Ida, Conte Sabina, Miragliuolo Rito, Busiu Silvio, Amalfitano Giuseppe, Artiano Salvatore, riportavano lesioni personali e De Felice Anna veniva investita e trascinata dal fiume di fango fino al mare, ove decedeva».

LA CORREZIONE DEL CAPO D’ACCUSA

Una scelta avallata dal giudice che innalzava il tetto della prescrizione. Il Comune di Casamicciola Terme, a sua volta, in qualità di responsabile civile, veniva condannato al risarcimento dei danni alle parti civili.Una condanna cancellata dalla Corte di Appello che ha accolto le richieste subordinate degli avvocati Nicola Nicolella, difensore di D’Ambrosio, e Gianluca Maria Migliaccio, legale del Comune. Il “colpo di spugna” si fonda sulla prescrizione a sette anni e sei mesi dell’omicidio colposo, dunque già pienamente raggiunta al momento della sentenza del maggio 2019. Una sentenza le cui motivazioni, peraltro, erano state depositate due anni dopo e da altro estensore, a seguito dell’arresto del giudice Capuano.

L’appello presentato dall’avv. Migliaccio per il Comune di Casamicciola Terme era volto a smontare questa tesi, ma soprattutto contestava le modalità di “correzione” del capo d’accusa e anche la mancata revoca della costituzione delle parti civili da risarcire. Punto cruciale come detto quella aggravante contestata dal pm subito dopo che con propria ordinanza il giudice aveva dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale. Una circostanza che violava il diritto di difesa. E in proposito scrive l’avv. Migliaccio: «Ed invero, se è fatto divieto al giudice di pronunciarsi su un fatto che non sia stato preventivamente portato a conoscenza della difesa, parimenti l’imputato ha diritto a venire giudicato solo per un fatto che gli è stato formalmente addebitato: nel caso che ci occupa, allora, la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza assume una disarmante evidenza».

Tanto più che D’Ambrosio non era nemmeno in aula: «E risultando pacifica la circostanza per la quale non si verta in ipotesi di errore materiale (ovvero di elemento che non comporta alcuna modifica essenziale del capo d’imputazione e non pregiudica il diritto di difesa) si rendeva oltremodo necessaria la notifica all’imputato assente del verbale contenente la modifica dell’imputazione».

UNA MOTIVAZIONE SUPERFICIALE

Prima di ritornare su questa circostanza che negava una prescrizione poi statuita dalla Corte di Appello, l’avv. Migliaccio non ha mancato di esprimere il proprio disappunto sul merito della sentenza impugnata, ovvero sulla dichiarazione di responsabilità dell’allora sindaco D’Ambrosio e del Comune per i tragici eventi di quella mattina: «Si osserva come assolutamente non condivisibile appaia l’affermazione di responsabilità operata dal giudice di prime cure ed avallata dal giudice estensore i quali hanno – il primo con la parte dispositiva, il secondo con una parte motiva assolutamente lacunosa, contraddittoria ed ai limiti dell’apparenza, come si conviene al risultato di una redazione “di sensazioni”, quale quella che ci occupa – ritenuto di condannare l’imputato D’Ambrosio malgrado dagli atti processuali emergesse, con tutta evidenza ed al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova dell’assoluta insussistenza del fatto-reato contestato all’omicidio colposo!».

Puntando il dito su un aspetto in particolare: «Atteso che la circostanza per la quale il Comune di Casamicciola Terme “conoscesse almeno due giorni prima lo stato di allerta di tipo Attenzione e il livello di criticità di tipo Moderato in ragione degli Avvisi e dei Bollettini che furono inviati al Comune almeno due giorni prima (08/11/2009 e 09/11/2009”) è ritenuta sussistente in sentenza pur in mancanza di qualsivoglia elemento che possa dirsi assimilabile ad un riscontro, sia esso documentale o testimoniale». Richiamando l’attenzione della Corte su un dato oggettivo: quegli avvisi e bollettini allegati alla perizia «restano esclusivamente asseriti non solo quali ricevuti dal Comune di Casamicciola Terme, ma addirittura quali inviati al Comune medesimo».

EVENTO STRAORDINARIO E IMPREVEDIBILE

In sostanza il giudice estensore della motivazione si è limitato a riferire le conclusioni del perito. E ciò vale anche per il piano di emergenza all’epoca non obbligatorio, come del resto riportato in sentenza. Un giudizio superficiale, dunque, per l’avv. Migliaccio, che aggiunge: «Se, ancora, l’evidenza disponibile fosse stata – da entrambi i magistrati – effettivamente considerata, sarebbero stati compresi ancora meglio elementi probatori granitici militanti per l’assoluta mancanza di colpevolezza pure emersi a seguito dell’escussione dei vari testimoni qualificati ovvero: l’incompetenza del Comune per la manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico; la straordinarietà ed imprevedibilità dell’evento del 10 novembre 2009».

Una responsabilità che non emergeva da prove documentate e dal dibattimento. Il che induce a sostenere nell’appello che «a fronte di siffatti elementi oggettivi, non potrà, dunque, non essere tacciato di tenerezza ed ingenuità il tentativo del giudice di sostenere “senza dubbio alcuno la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva del D’Ambrosio ed i predetti eventi” perché “sarebbero stati scongiurati con elevato grado di probabilità razionale anche soltanto con la predisposizione di un presidio delle zone critiche a fronte della situazione di “allerta” che si era venuta a creare a causa delle condizioni metereologiche dei giorni precedenti e dei fatti in contestazione oltre che della predisposizione di un piano di emergenza, comunque, non obbligatorio, ma certamente opportuno e doveroso secondo le regole di diligenza e prudenza in una zona con quella morfologia e quelle tipologie e gradi di rischio”».

RESPONSABILITA’ NON PROVATA

In sostanza, l’accusa non ha portato alcuna prova della responsabilità di D’Ambrosio e del Comune di Casamicciola Terme: «Ora, ferme restando tutte le rappresentate circostanze, e sebbene risulti tutt’ora immanente alla giurisdizione penale il principio per il quale l’onere della prova è sempre in capo all’accusa, non ci si può esimere dallo stigmatizzare come la disamina della motivazione nella sua interezza disveli pacificamente la sovversione del predetto principio, in ragione di uno scrutinio superficiale, a mò di reviviscenza del rito inquisitorio per il quale la mera pendenza del procedimento penale presuppone la fondatezza delle accuse – ed enormemente amplificato dall’avvenuta sostituzione del giudice naturale con altro ad hoc per la mera stesura della sola motivazione».

E dunque «tutte le surriferite circostanze di fatto (ampiamente corroborate dagli atti di causa) avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure ad assolvere l’imputato D’Ambrosio anche in ordine all’omicidio colposo dell’imputazione perché il fatto non sussiste (atteso che l’istruttoria dibattimentale ha posto seri dubbi – se non addirittura escluso – la configurabilità di una condotta doverosa omessa) o, quantomeno, ai sensi del capoverso dell’art. 530 c.p.p. (insufficienza di prove, ndr), non essendo affatto stata raggiunta la prova per la quale, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l’evento lesivo sarebbe stato evitato “al di là di ogni ragionevole dubbio”. La revoca della condanna anche del responsabile civile al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite è, quindi, naturale corollario».

IL CALCOLO DELLA PRESCRIZIONE

La Corte di Appello ha in realtà accolto la subordinata, riferita alla contestazione dell’aggravante all’accusa di omicidio colposo, al contrario estinto per intervenuta prescrizione. Un aspetto “tecnico” che l’avv. Migliaccio ha sviscerato a fondo. Eccependo che non era questo il caso in cui la giurisprudenza prevede il raddoppio dei termini di prescrizione. La norma invocata dal pm e fatta passare in sentenza, in sostanza, prevede «un’ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo quanto alla pena, con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione, sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato». E dunque «anche prescindendo dalle patologie procedurali eccepite in relazione alla correlazione tra accusa e sentenza, la correzione o modifica del capo d’imputazione operata dalla pubblica accusa non incide affatto sul termine prescrizionale del reato di omicidio colposo, in ogni caso da individuarsi esclusivamente in sette anni e sei mesi dal tempus commissi delicti: ergo, ampiamente maturato già al momento della lettura del dispositivo».

In ultimo nell’appello viene sollevata un’altra questione, ovvero l’omessa pronuncia di revoca della costituzione delle parti civili per mancata presentazione delle conclusioni: «Orbene, devesi osservare come, ad onta della nitidezza del dettato codicistico e del diritto vivente, il primo giudice sia palesemente incorso in una serie di macroscopici errori; ed invero, dalla lettura del verbale relativo all’udienza del 10 maggio 2019 emerge inequivocabilmente come non solo le parti civili non abbiano presentato conclusioni scritte, ma non siano nemmeno intervenute per precisare in qualsivoglia modo le rispettive conclusioni nella fase di discussione: non v’è chi non veda, quindi, come siffatta condotta comportasse ineludibilmente la revoca della costituzione».

La sentenza di prescrizione come detto ha “azzerato” ogni altro ragionamento. Nessuna condanna per D’Ambrosio e il Comune di Casamicciola Terme. Non resta che attendere le motivazioni, il cui deposito è previsto entro venti giorni e con le quali i giudici di secondo grado spiegheranno come hanno superato le richieste di nullità della sentenza di primo grado e di assoluzione nel merito poste dalle difese.