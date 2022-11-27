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Alluvione di Casamicciola. Il Commissario prefettizio Simonetta Calcaterra nominata commissario per l’alluvione

Redazione Web
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Il Commissario Prefettizio Simonetta Calcaterra nominata Commissario per l’alluvione. La carica durerà un anno. La Calcaterra regge le sorti del comune di Casamicciola Terme devastata dall’alluvione nella notte tra venerdi e sabato scorsi, dopo lo scioglimento del consiglio comunale e la caduta del sindaco. Il paese si appresta a vivere una nuova Emergenza, lo Stato che finanzia lo Stato. In un funerale infinito che non celebra rinascite. Lo fa dopo che inopinatamente con il terremoto del 2017 fu dichiarato cessato lo Stato di Emergenza Sisma 2017 senza che il territorio fosse stato completamente messo in sicurezza. Quando ancora gli interessi primari della popolazione erano compromessi.

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