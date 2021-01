Alloggiati in hotel Casamicciola. Schilardi paga ancora 35.742,5 euro

Con Decreto n. 831 il commissario per la ricostruzione ha prevosto l’anticipazione fondi al Comune di Casamicciola Terme per il pagamento delle strutture alberghiere per l’assistenza alloggiativa alla popolazione la cui abitazione è stata dichiarata inagibile.

Prestazioni rese HOTEL TERME LETIZIA della Società Nazareno Travel dal 1° al 18 MAGGIO 2020. Importo € 23.120,00 .Ancora con Decreto n. 832 arrivano le anticipazione fondi al Comune di Casamicciola Terme per il pagamento delle strutture alberghiere per l’assistenza alloggiativa alla popolazione di cui prima , ma per le prestazioni rese HOTEL CASA CIGLIANO della Società Frucas S.r.l. dal 1° al 18 MAGGIO 2020. Importo richiesto € 12.622,50 (IVA inclusa).