Allo Spallanzani 60 casi di Coronavirus “Ricoveri in lieve flessione”

ROMA (ITALPRESS) – All’Istituto Spallanzani, tra gli 81 pazienti ricoverati, sono 60 i pazienti positivi al Coronavirus, “inclusi i 10 pazienti che necessitano di supporto respiratorio. In particolare per alcuni di loro il quadro clinico e’ stabile o in netto miglioramento”. “I pazienti in osservazione sono 19 e in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti gia’ negativi al primo test e comunque asintomatici”, spiega l’ospedale romano nel bollettino medico odierno.

I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo coronavirus sono 283, mentre i dimessi e trasferiti a domicilio o presso la struttura militare della Cecchignola sono 14 a questa mattina.

Lo Spallanzani segnala infine che “a fronte di un potenziamento della ricettivita’ potenziale dell’Istituto, i ricoveri ad oggi risultano in lieve flessione mentre aumenta la capacita’ di dimissione e gestione a domicilio grazie alla collaborazione delle strutture territoriali delle Asl ed alla Sanita’ Militare”.

