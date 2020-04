Allo Spallanzani 195 ricoverati per Coronavirus, 22 sono piu’ gravi

ROMA (ITALPRESS) – I pazienti positivi al Covid 19 ricoverati all’Istituto Spallanzani sono in totale 195; di questi 22 necessitano di supporto respiratorio. A comunicarlo l’ospedale romano nel bollettino odierno. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici e paucisintomatici. A questa mattina, i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono 190. “Continua in maniera significativa il trend di aumento del numero delle dimissioni in parallelo a un minor numero di ricoverati Covid 19 positivi”, sottolinea lo Spallanzani, evidenziando che “continua oggi il programma di approfondimento epidemiologico e diagnostico su un campione della popolazione” di Contigliano “sede di un focolaio di Covid 19”.

