Allo Spallanzani 11 positivi al Coronavirus, 2 hanno la polmonite

ROMA (ITALPRESS) – All’Istituto Spallanzani sono ricoverati in questo momento 11 casi positivi al nuovo Coronavirus, compresa la coppia cinese ormai negativizzata. Tutti sono in condizioni cliniche “che non destano preoccupazioni ad eccezione di due che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio”. E’ quanto emerge dal bollettino medico dell’ospedale romano. Nello specifico, ricoverati l’agente di polizia, il cui nucleo familiare continua ad essere sottoposto a sorveglianza sanitaria domiciliare da parte della Asl competente. L’intero nucleo familiare residente a Fiumicino. E ancora: un giornalista, un giovane allievo vigile del foco dell’87 Corso, una donna residente a Fiuggi, una donna della provincia di Cremona e una donna di Sassari.

“Tutti i casi positivi – evidenzia l’Istituto – al momento, presentano un link epidemiologico con le aree del Nord del Paese”.

“Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 248 pazienti. Di questi, 203, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Quarantacinque sono i pazienti tutt’ora ricoverati”, conclude.

