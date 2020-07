All’Ischia Global Fest, omaggio alle vittime del Covid-19

Un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Coronavirus ed un sentito ringraziamento a tutti i camici bianchi che hanno lottato in prima linea contro il Covid 19 che ha colpito duramente l’Italia e non solo. É su questa linea che ha preso il via domenica, sull’isola di Ischia, l’ischia Global & Music Fest che ha segnato la ripresa dell’arte e del cinema in presenza, dopo i mesi di lockdown che hanno messo in ginocchio, tra i vari settori, anche quello della cultura e del mondo dello spettacolo. La prima giornata della edizione 2020 del Festival, tenutasi con il pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-covid, ha visto la riapertura delle sale cinematografiche isolane: in proiezione, al cinema Delle Vittorie di Forio, “Pinocchio”, film di Matteo Garrone, vincitore di quattro David di Donatello con la presenza del giovanissimo interprete Federico Ielapi, a cui il prossimo giovedì sarà consegnato, nell’ambito del Global, il premio Ischia Art Award. Numerosi ospiti hanno riacceso i riflettori anche della sala cinematografica del cinema Excelsior di Ischia in occasione dell’anteprima mondiale de “Il Cinema non si ferma”, il primo docu-film interamente realizzato, al passo con i tempi del Coronavirus e del conseguente distanziamento sociale, usando set casalighi e smarphone. Tra i presenti Nicolas Vaporidis, Luigi Gallo, Presidente della commissione cultura della Camera, Carolina Rosi, presidente dell’Ischia Global Fest 2020, Jane, Alexander e Kaspar Capparoni ed Andrea Sannino. «Chi ci governa – ha dichiarato l’attore Nicolas Vaporis sul palco della sala cinematografica ischitana, lanciando un appello ai ministri di competenza – ci aiuti a tornare a fare quello che l’Italia sa fare meglio: la cultura». «L’italia della cultura riparte dall’Ischia Global- sono state la parole del vice-ministro della salute Pierpaolo Sileri, tra gli ospiti della Kermesse – il primo festival fisico con film in sala, a tenersi dopo la pandemia con le adeguate distanze di sicurezza». «Quello che ci aspetta – ha continuato ancora Sileri – è un futuro diverso, che accetta e previene il Coronavirus. Grazie al Global per aver dato nuovamente speranza all’Italia attraverso il cinema e la musica che curano l’anima».

A seguire, la proiezione di “Crocevia”,documentario di Vanni Gandolfo sull’impegno quotidiano della Croce Rossa Italiana e di “Favolacce”, film dell’anno dei fratelli D’Innocenzio, vincitore per la miglior sceneggiatura al Festival di Berlino 2020.

Proprio a Fabio e Damiano D’Innocenzo, insieme alla Pepito Produzione, è stato consegnato, alla tenuta Piromallo di Forio, in serata, l’Ischia Award. Con loro premiati anche Piero Chiambretti a cui è andato l’Ischia King of Comedy Award. Sul palco anche un omaggio alla Croce Rossa di Codogno, per l’impegno profuso sul territorio durante la pandemia e la consegna alla Croce Rossa Italiana dell’Ischia Humanitarian Award.

Per l’ambito musicale, è stato premiato Andrea Sannino. Al cantante napoletano, la cui hit “Abbracciame” è stata cantata a Napoli durante il primo flash mob sponteaneo, nato a seguito dell’isolamento forzato che ha costretto l’intera italia a casa per contrastare l’emergenza coronavirus, è andato l’Ischia People Award. Medesimo premio assegnato anche a Jacopo Mastrangelo, musicista diciannovenne, divenuto famoso per aver suonato sui tetti di Roma la magnifica Debora’s theme, parte della colonna sonora del celebre, “C’era una volta in America”, composta dal maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso e al cui ricordo, questa edizione dell’Ischia Global rende omaggio. Premiato, infine, anche il giovanissimo Alessandro Capparoni.

Alle antiche terme Comunali di Ischia, inaugurata, invece, la mostra fotografica “Pinocchio”dedicata al film di Matteo Garrone, con immagini selezionate dal registra.

Ischia Global 2020 è organizzato dall’Accademia Internazionale Arte Ischia e promosso con il MiBACT-Dg Cinema e la Regione Campania con il Patrocinio della Croce Rossa Italiana. In collaborazione con BNL Gruppo BNP Paribas, PEGASO, ISAIA, Riflessi e la partecipazione di Siae, Nuovo Imaie, Unico Energia, Trenitalia, Rainbow, Medusa, Rai Cinema, Medmar. Media partner: RAI ITALIA, Radio 2 Rai, Ciak.

foto eugenio blasi