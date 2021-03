Alligatori: è mission impossible

Conquistata la prima vittoria casalinga stagionale contro l’Indomita Salerno (unica squadra del gironcino ancora a secco), l’Ischia Pallavolo mette da parte le ultime balbettanti prove e cercherà di chiudere il campionato alle spalle delle squadre più quotate. Tra tutte la Folgore Massa a cui l’Ischia renderà visita oggi pomeriggio. Squadra in salute, a punteggio pieno, che sabato scorso ha tenuto a bada l’entusiasmo dell’Olimpica Avellino che da un mese sta giocando a livelli importanti e poteva considerarsi un’outsider fastidiosa per la formazione sorrentina. Invece la Folgore è riuscita a imporsi per 3-1, mantenendo la testa della classifica comparata con l’altro mini-raggruppamento, confermando di essere la formazione più competitiva. Dunque una vera e propria “mission impossible” quest’oggi per Ferrandino, Scialò e compagni, che all’andata giocarono una buona gara ma che servì a poco per strappare almeno un punto ad avversari che hanno maggiore qualità, oltre ad aver iniziato la stagione in anticipo, lasciando nulla al caso. Tuttavia Di Costanzo ed i suoi ragazzi sanno bene che non sono queste la partite da vincere (anche se sono in grado di mettere in difficoltà la capolista, sia chiaro), ma è dalla prossima col Tya Marigliano e nel recupero contro la Sacs team Volley World Napoli che bisognerà cercare di infilare un piccolo filotto per terminare la prima fase più avanti possibile.

Oggi quindi si giocheranno gli incontri della nona e penultima giornata della prima fase di campionato di serie B. Nel Girone “ H2”, la Tya Marigliano attende la visita dell’Indomita Salerno, ancora alla ricerca dei primi punti stagionali. Completa il programma la sfida tra Olimpica Avellino e Sacs Volley World, che potrebbe essere decisiva per il terzo posto nel girone.

9a GIORNATA (Oggi)

Folgore Massa-Ischia Pallav.

Tya Marigliano-Indomita SA

Ol.Avellino-Sacs Volley W. NA

CLASSIFICA GIR. H2Folgore Massa 24

Tya Marigliano 17

Olimpica Avellino 10

Ischia Pallavolo* 9

Sacs Volley World NA* 9

Indomita Salerno 0

(* una gara in meno)