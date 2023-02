Giovedì 23 febbraio p.v., alle ore 16.00, presso la sala del ristorante Monfalcone in Corso Manzi, il Commissario Delegato Giovanni Legnini e il Commissario Straordinario Simonetta Calcaterra incontreranno i Comitati dei cittadini e Associazioni di Casamicciola Terme per aggiornamenti sull’attivazione del presidio territoriale e per esaminare la situazione di Piazza Bagni.