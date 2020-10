Allerta meteo, scuole chiuse a Casamicciola e Procida

“Scuole, parchi, impianti sportivi e cimiteri e mercati chiusi domani a Casamicciola Terme dopo l’allerta meteo arancione della protezione civile regionale a partire dalle 18 di oggi e per le prossime 24 ore, quindi fino alle 18,00 di domani”. Lo ha deciso il Sindaco Giovan Battista Castagna, a seguito dell’avviso meteo della Protezione Civile regionale. Dopo la firma e l’entrata in vigore del provvedimento per la tutela della pubblica e privata incolumità saranno sospese tutte le attività afferenti le strutture di cui sopra e soprattutto saranno sospese le lezioni.

Stessa decisione è stata assunta dal sindaco di Procida, Dino Ambrosino: “La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo a partire dalla serata di oggi e per la prossima mattinata.Previsto vento forte e mare agitato. Siccome nella nottata ci sarà il forte impatto del cattivo tempo, è opportuno tenere chiuse le scuole ed il Cimitero nella giornata di domani. Raccomandiamo ai concittadini la massima prudenza, poiché le condizioni di vento forte sono le più pericolose per il nostro territorio. Sicuramente i collegamenti marittimi subiranno cancellazioni e rallentamenti.”